https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027176637.html

На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского

На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025

На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского

Профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье для IL Fatto... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:05:00+03:00

2025-07-04T14:05:00+03:00

2025-07-04T15:51:00+03:00

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владимир зеленский

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алессандро орсини

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano назвал четыре ошибки Владимира Зеленского."Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он стал президентом Украины, не имея никакого представления о международной политике", — говорится в сообщении.По словам автора, вторая ошибка заключается в незнании того, что внешняя политика США часто меняется в зависимости от президентов. Помимо этого, Зеленский недооценил военную мощь России, а также не принял во внимание ее международные связи и сотрудничество с Китаем.Отмечается, что глава киевского режима поверил пропаганде НАТО о том, что Россия останется в одиночестве и изоляции, но этого не случилось.В четверг состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Путин напомнил Трампу, что Москва ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Киевом.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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