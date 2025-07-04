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На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025
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14:05 04.07.2025 (обновлено: 15:51 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027176637.html
На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского
На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025
На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского
Профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье для IL Fatto... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:05:00+03:00
2025-07-04T15:51:00+03:00
нато
владимир зеленский
россия
в мире
сша
украина
владимир путин
алессандро орсини
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano назвал четыре ошибки Владимира Зеленского."Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он стал президентом Украины, не имея никакого представления о международной политике", — говорится в сообщении.По словам автора, вторая ошибка заключается в незнании того, что внешняя политика США часто меняется в зависимости от президентов. Помимо этого, Зеленский недооценил военную мощь России, а также не принял во внимание ее международные связи и сотрудничество с Китаем.Отмечается, что глава киевского режима поверил пропаганде НАТО о том, что Россия останется в одиночестве и изоляции, но этого не случилось.В четверг состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Путин напомнил Трампу, что Москва ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Киевом.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027085295.html
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нато, владимир зеленский, россия, в мире, сша, украина, владимир путин, алессандро орсини
НАТО, Владимир Зеленский, Россия, В мире, США, Украина, Владимир Путин, Алессандро Орсини
На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского

Орсини: Зеленский стал президентом, не имея представления о мировой политике

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano назвал четыре ошибки Владимира Зеленского.
"Первая ошибка Зеленского состоит в том, что он стал президентом Украины, не имея никакого представления о международной политике", — говорится в сообщении.
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Вчера, 06:04
По словам автора, вторая ошибка заключается в незнании того, что внешняя политика США часто меняется в зависимости от президентов. Помимо этого, Зеленский недооценил военную мощь России, а также не принял во внимание ее международные связи и сотрудничество с Китаем.
Отмечается, что глава киевского режима поверил пропаганде НАТО о том, что Россия останется в одиночестве и изоляции, но этого не случилось.
В четверг состоялся телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Путин напомнил Трампу, что Москва ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Киевом.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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НАТОВладимир ЗеленскийРоссияВ миреСШАУкраинаВладимир ПутинАлессандро Орсини
 
 
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