https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027085295.html

В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского

В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025

В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского

МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера из-за карикатуры на Владимира Зеленского. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T06:04:00+03:00

2025-07-04T06:04:00+03:00

2025-07-04T06:08:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера из-за карикатуры на Владимира Зеленского.Вчера на билбордах в Будапеште появилось изображение лидера крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петера Мадьяра и Владимира Зеленского, как бы вылупляющихся из яиц и держащих в руках флаги Украины. Сверху размещена надпись "Похожи как две капли воды".В Киеве появление билборда вызвало возмущение."Во время встречи с послом Венгрии на Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для украинской стороны очевидно то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу", — говорится в заявлении украинского МИД.В четверг венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев все более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на заявил, что спецслужбы Украины связывались с венгерскими журналистами, пытаясь повлиять на отношение венгров к вступлению Украины в Евросоюз.

https://ria.ru/20250703/zelenskiy-2027066735.html

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в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз