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В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025
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06:04 04.07.2025 (обновлено: 06:08 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027085295.html
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского - РИА Новости, 04.07.2025
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского
МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера из-за карикатуры на Владимира Зеленского. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:04:00+03:00
2025-07-04T06:08:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера из-за карикатуры на Владимира Зеленского.Вчера на билбордах в Будапеште появилось изображение лидера крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петера Мадьяра и Владимира Зеленского, как бы вылупляющихся из яиц и держащих в руках флаги Украины. Сверху размещена надпись "Похожи как две капли воды".В Киеве появление билборда вызвало возмущение."Во время встречи с послом Венгрии на Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для украинской стороны очевидно то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу", — говорится в заявлении украинского МИД.В четверг венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев все более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на заявил, что спецслужбы Украины связывались с венгерскими журналистами, пытаясь повлиять на отношение венгров к вступлению Украины в Евросоюз.
https://ria.ru/20250703/zelenskiy-2027066735.html
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в мире, украина, венгрия, киев, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз
В Киеве вышли из себя из-за карикатуры на Зеленского

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за карикатуры на Зеленского

© Кадр из социальных сетейПлакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Кадр из социальных сетей
Плакат с карикатурой на Зеленского и Мадьяра
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. МИД Украины вызвал посла Венгрии Антала Хейзера из-за карикатуры на Владимира Зеленского.
Вчера на билбордах в Будапеште появилось изображение лидера крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петера Мадьяра и Владимира Зеленского, как бы вылупляющихся из яиц и держащих в руках флаги Украины. Сверху размещена надпись "Похожи как две капли воды".
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В Киеве появление билборда вызвало возмущение.
"Во время встречи с послом Венгрии на Украине Анталом Хейзером заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко подчеркнул, что для украинской стороны очевидно то, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу", — говорится в заявлении украинского МИД.
В четверг венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев все более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на заявил, что спецслужбы Украины связывались с венгерскими журналистами, пытаясь повлиять на отношение венгров к вступлению Украины в Евросоюз.
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