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Засуха в Ростовской области не влияет на сбор зерна, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 04.07.2025
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13:17 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/zasuha-2027161825.html
Засуха в Ростовской области не влияет на сбор зерна, заявили в Минсельхозе
Засуха в Ростовской области не влияет на сбор зерна, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 04.07.2025
Засуха в Ростовской области не влияет на сбор зерна, заявили в Минсельхозе
Засуха в Ростовской области пока не влияет на показатели по сбору зерна в России, сообщила глава министерства Оксана Лут на пресс-подходе в рамках... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:17:00+03:00
2025-07-04T13:17:00+03:00
экономика
ростовская область
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Засуха в Ростовской области пока не влияет на показатели по сбору зерна в России, сообщила глава министерства Оксана Лут на пресс-подходе в рамках "Всероссийского дня поля-2025". "Есть сложные условия у нас в Ростовской области. Самые сложные условия в Ростовской области, конечно, низкая очень урожайность у нас в связи с засухой, которая и сейчас там тоже есть. Посмотрим, пока регион дает не очень пессимистичные прогнозы, но надеемся, что наши сельхозтоваропроизводители соберут все, что могут. Конечно, это на общие показатели по стране не влияет, но, конечно, это будет дальше зависеть от того, как будут чувствовать себя сельхозпроизводители именно в Ростовской области. Будем за этим следить, будем помогать", - сказала Лут. При этом, по словам министра, в Волгоградской области Минсельхоз ожидает увеличения урожая зерна по сравнению с прошлым годом. "Как вы видите, погода хорошая, позволяет приступать уже, регион приступил уже к уборочной", - добавила она.
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экономика, ростовская область, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Ростовская область, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Засуха в Ростовской области не влияет на сбор зерна, заявили в Минсельхозе

Минсельхоз: засуха в Ростовской области пока не влияет на сбор зерна

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 4 июл - РИА Новости. Засуха в Ростовской области пока не влияет на показатели по сбору зерна в России, сообщила глава министерства Оксана Лут на пресс-подходе в рамках "Всероссийского дня поля-2025".
"Есть сложные условия у нас в Ростовской области. Самые сложные условия в Ростовской области, конечно, низкая очень урожайность у нас в связи с засухой, которая и сейчас там тоже есть. Посмотрим, пока регион дает не очень пессимистичные прогнозы, но надеемся, что наши сельхозтоваропроизводители соберут все, что могут. Конечно, это на общие показатели по стране не влияет, но, конечно, это будет дальше зависеть от того, как будут чувствовать себя сельхозпроизводители именно в Ростовской области. Будем за этим следить, будем помогать", - сказала Лут.
При этом, по словам министра, в Волгоградской области Минсельхоз ожидает увеличения урожая зерна по сравнению с прошлым годом. "Как вы видите, погода хорошая, позволяет приступать уже, регион приступил уже к уборочной", - добавила она.
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19 июня, 23:11
 
ЭкономикаРостовская областьРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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