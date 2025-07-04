https://ria.ru/20250704/zaschitniki-2027170422.html
Пять фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест
Пять фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест - РИА Новости, 04.07.2025
Пять фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест
Защитники пяти фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:50:00+03:00
2025-07-04T13:50:00+03:00
2025-07-04T13:50:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
мария захарова
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Защитники пяти фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. "В Ленинский районный суд поступило пять апелляций от защитников Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева, Камала Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова. Они еще не направлены в Свердловский областной суд", - сказала собеседница агентства. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html
https://ria.ru/20250701/pokhorony-2026510440.html
россия
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, мария захарова, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Мария Захарова, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Пять фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест
Защитники 5 фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали их арест