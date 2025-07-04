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Пять фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест - РИА Новости, 04.07.2025
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13:50 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/zaschitniki-2027170422.html
Пять фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест
Пять фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест - РИА Новости, 04.07.2025
Пять фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест
Защитники пяти фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:50:00+03:00
2025-07-04T13:50:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
свердловская область
мария захарова
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Защитники пяти фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. "В Ленинский районный суд поступило пять апелляций от защитников Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева, Камала Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова. Они еще не направлены в Свердловский областной суд", - сказала собеседница агентства. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html
https://ria.ru/20250701/pokhorony-2026510440.html
россия
екатеринбург
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происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, мария захарова, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Мария Захарова, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
Пять фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали арест

Защитники 5 фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловали их арест

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Защитники пяти фигурантов дела о преступной группировке в Екатеринбурге обжаловали их арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"В Ленинский районный суд поступило пять апелляций от защитников Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева, Камала Сафарова, Акифа Сафарова и Аяза Сафарова. Они еще не направлены в Свердловский областной суд", - сказала собеседница агентства.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге
3 июля, 10:25
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Азербайджане похоронили фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге
1 июля, 13:57
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСвердловская областьМария ЗахароваСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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