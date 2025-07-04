Рейтинг@Mail.ru
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:44 04.07.2025 (обновлено: 11:25 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/zarplaty-2027117417.html
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года - РИА Новости, 04.07.2025
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года
Специальная военная операция дала импульс росту зарплат в России практически по всем отраслям, но их и дальше надо увеличивать, заявил РИА Новости главный... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:44:00+03:00
2025-07-04T11:25:00+03:00
экономика
россия
андрей клепач
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027097577_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_f4dc5fba110586433bb66fc84e25f5e7.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Специальная военная операция дала импульс росту зарплат в России практически по всем отраслям, но их и дальше надо увеличивать, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Зарплаты в России начали расти с 2021 года, но особенно с началом СВО, которая дала толчок росту зарплат практически по всем отраслям, а не только тем, что имеют отношение к ОПК", — сказал он. По его словам, "это все взаимосвязано". "Это улучшило жизненный уровень людей и позволило поднять потребительский спрос по всей стране, включая глубинные регионы России. Предложение, таким образом, стало не поспевать за спросом, что имело инфляционный эффект", — добавил собеседник агентства. Клепач призвал не тормозить спрос, а ускорить предложение и поднимать зарплаты.
https://ria.ru/20250620/putin-2024276644.html
https://ria.ru/20250601/zarplata-2020212133.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027097577_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_ea0fa2a86b180c69ba7191404a14501e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, андрей клепач
Экономика, Россия, Андрей Клепач, Хорошие новости
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года

Клепач: СВО дала толчок росту зарплат в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлавный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Специальная военная операция дала импульс росту зарплат в России практически по всем отраслям, но их и дальше надо увеличивать, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
"Зарплаты в России начали расти с 2021 года, но особенно с началом СВО, которая дала толчок росту зарплат практически по всем отраслям, а не только тем, что имеют отношение к ОПК", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Путин назвал повышение зарплат важным для всей экономики России
20 июня, 16:11
По его словам, "это все взаимосвязано".
"Это улучшило жизненный уровень людей и позволило поднять потребительский спрос по всей стране, включая глубинные регионы России. Предложение, таким образом, стало не поспевать за спросом, что имело инфляционный эффект", — добавил собеседник агентства.
Клепач призвал не тормозить спрос, а ускорить предложение и поднимать зарплаты.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Средняя зарплата в России в этом году может превысить 105 тысяч рублей
1 июня, 03:29
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияАндрей Клепач
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала