https://ria.ru/20250704/zarplaty-2027117417.html
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года - РИА Новости, 04.07.2025
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года
Специальная военная операция дала импульс росту зарплат в России практически по всем отраслям, но их и дальше надо увеличивать, заявил РИА Новости главный... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:44:00+03:00
2025-07-04T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Специальная военная операция дала импульс росту зарплат в России практически по всем отраслям, но их и дальше надо увеличивать, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Зарплаты в России начали расти с 2021 года, но особенно с началом СВО, которая дала толчок росту зарплат практически по всем отраслям, а не только тем, что имеют отношение к ОПК", — сказал он. По его словам, "это все взаимосвязано". "Это улучшило жизненный уровень людей и позволило поднять потребительский спрос по всей стране, включая глубинные регионы России. Предложение, таким образом, стало не поспевать за спросом, что имело инфляционный эффект", — добавил собеседник агентства. Клепач призвал не тормозить спрос, а ускорить предложение и поднимать зарплаты.
https://ria.ru/20250620/putin-2024276644.html
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экономика, россия, андрей клепач
Экономика, Россия, Андрей Клепач, Хорошие новости
Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года
Клепач: СВО дала толчок росту зарплат в России