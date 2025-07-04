https://ria.ru/20250704/zarplaty-2027117417.html

Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года

Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года - РИА Новости, 04.07.2025

Главный экономист ВЭБ.РФ рассказал о росте зарплат с 2021 года

Специальная военная операция дала импульс росту зарплат в России практически по всем отраслям, но их и дальше надо увеличивать, заявил РИА Новости главный... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:44:00+03:00

2025-07-04T10:44:00+03:00

2025-07-04T11:25:00+03:00

экономика

россия

андрей клепач

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Специальная военная операция дала импульс росту зарплат в России практически по всем отраслям, но их и дальше надо увеличивать, заявил РИА Новости главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Зарплаты в России начали расти с 2021 года, но особенно с началом СВО, которая дала толчок росту зарплат практически по всем отраслям, а не только тем, что имеют отношение к ОПК", — сказал он. По его словам, "это все взаимосвязано". "Это улучшило жизненный уровень людей и позволило поднять потребительский спрос по всей стране, включая глубинные регионы России. Предложение, таким образом, стало не поспевать за спросом, что имело инфляционный эффект", — добавил собеседник агентства. Клепач призвал не тормозить спрос, а ускорить предложение и поднимать зарплаты.

https://ria.ru/20250620/putin-2024276644.html

https://ria.ru/20250601/zarplata-2020212133.html

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экономика, россия, андрей клепач