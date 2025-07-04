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В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка - РИА Новости, 04.07.2025
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20:25 04.07.2025 (обновлено: 20:33 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/zaderzhanie-2027301886.html
В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка
В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка - РИА Новости, 04.07.2025
В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка
Подозреваемый в покушении на убийство ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде задержан, это местный житель 1990 года рождения, сообщили в СК Подмосковья. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T20:25:00+03:00
2025-07-04T20:33:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде задержан, это местный житель 1990 года рождения, сообщили в СК Подмосковья.Ранее в СК информировали о том, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован.&quot;По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель, 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка

СК: в Сергиевом Посаде задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде задержан, это местный житель 1990 года рождения, сообщили в СК Подмосковья.
Ранее в СК информировали о том, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован.
«

"По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель, 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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