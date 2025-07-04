https://ria.ru/20250704/zaderzhanie-2027301886.html

В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка

В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка - РИА Новости, 04.07.2025

В Подмосковье задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка

Подозреваемый в покушении на убийство ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде задержан, это местный житель 1990 года рождения, сообщили в СК Подмосковья. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:25:00+03:00

2025-07-04T20:25:00+03:00

2025-07-04T20:33:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство ребенка в подмосковном Сергиевом Посаде задержан, это местный житель 1990 года рождения, сообщили в СК Подмосковья.Ранее в СК информировали о том, что в Сергиевом Посаде мужчина ударил ножом в шею девятилетнего мальчика, ребенок госпитализирован."По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель, 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250626/dopros-2025598666.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)