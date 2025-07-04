Деньги Петросяна и обида на Задорнова: Куда пропал юморист Дроботенко
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске
Фестиваль искусств "Славянский базар" в Витебске
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. Актера-сатирика Сергея Дроботенко сделала популярной юмористическая передача "Аншлаг", где он часто выступал на подмостках. Юморист и телеведущий был особенно популярен в 2000-х, но в последнее время совсем редко появляется на ТВ.
Вокруг личности актера всегда было много слухов, и о его связях с Еленой Воробей, и о совместном времяпровождении в сауне с Максимом Галкиным*. Не всем правда слухам можно верить, так где сейчас звезда "Аншлага", куда он пропал?
На сцену привел КВН
В юности обычный парень из Омска не высказывал интереса к актерской профессии. После окончания школы Сергей решил пойти по стопам родителей и поступил в Омский институт железнодорожного транспорта, откуда был призван в армию, служил в танковых войсках на Дальнем Востоке, вернувшись, продолжил учебу в институте.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Дроботенко на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище
Сергей Дроботенко на церемонии прощания с артистом, эстрадным певцом, хореографом, киноактёром, заслуженным артистом России Борисом Моисеевым в траурном зале на Троекуровском кладбище
Там-то он впервые попал на сцену, начав играть в КВН, и вскоре возглавил сборную команду института, в составе которой даже выходил в финал городской лиги.
С тех пор Сергей понял, что сатира — это его призвание. Окончив институт, он совсем недолго поработал в железнодорожном лицее преподавателем и устроился на радио в качестве диджея.
Пробиться помоги связи
Начав вести развлекательные передачи и брать интервью у приезжающих в город "звезд" эстрады, Дроботенко довольно быстро стал городской знаменитостью.
В.Винокур, Л.Якубович и Л.Лещенко в ГЦКЗ "Россия"
У него получилось познакомился с известными актерами, Владимиром Винокуром, Михаилом Жванецким, Яном Арлазоровым.
И все звезды отмечали его талант и советовали ехать в Москву, чтобы строить дальнейшую карьеру. И в 30 лет Дроботенко решился на переезд и отправился покорять Москву.
Благодаря рекомендации от знакомых на эстраде практически сразу же получил приглашение в "Смехопанораму" и в "Аншлаг", начал писать монологи для других юмористических программ и известных комиков.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛюди возлагают цветы у молодежного центра "Планета КВН" в память о ведущем Александре Маслякове
Люди возлагают цветы у молодежного центра "Планета КВН" в память о ведущем Александре Маслякове
Петросян дал денег
Популярность артиста стремительно росла, уже через год он прославился благодаря своему искрометному юмору и занял третье место на конкурсе артистов сатиры и юмора.
Хорошо помог Дроботенко и Евгений Петросян, которому понравились некоторые номера молодого актера, и один из выпусков "Смехопанорамы" был полностью посвящен Сергею Дроботенко.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСергей Дроботенко на премьере фильма "Мне бы в небо"
Сергей Дроботенко на премьере фильма "Мне бы в небо"
Позже именно Евгений Ваганович одолжил начинающему артисту шесть тысяч долларов на покупку квартиры в Москве.
Непростая личная жизнь
О своей личной жизни Сергей Дроботенко предпочитает не говорить, поэтому она всегда сопровождалась различными слухами и домыслами.
Его мама как-то в интервью рассказывала, что в юности у Сергея была девушка, отношения с которой так и не получили развития, но в подробности он никогда не посвящал даже своих родных.
Осень в Крыму
Были слухи, что у Сергей состоит в отношениях с коллегой по сцене Еленой Воробей, но сами актеры уверяют, что между ними существуют только дружеские отношения, которые длятся уже много лет.
У актеров много совместных интересов, они любят проводить время вместе, иногда вдвоем отправляются в путешествие, но это не более чем дружба.
"Нехорошая" дружба с Галкиным*
Виновником одного из самых болезненных для актера слухов стал Михаил Задорнов, с подачи которого его подозревали в романе с коллегой……. Максимом Галкиным*.
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Галкин (признан иноагентом)
В 2012 году Задорнов публично рассказал, что после одного из их совместных выступлений на юмористическом фестивале юмористам предложили посетить баню.
Но Задорнову попариться в ней так и не получилось, открыв дверь, он увидел в одной ванне с пеной Галкина и Дроботенко.
Позже Галкин в Youtube-шоу Ирины Шихман** "А поговорить?…" так прокомментировал тот случай: "В Казахстане мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс, там была большая джакузи. Мы в нее сели, и он тоже сел с нами. Мы все вместе сидели в джакузи… И ничего там не было".
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМихаил Задорнов на презентации первого проекта компании "Задорнов создавакшн" в ресторане "ТИБЕТ"
Михаил Задорнов на презентации первого проекта компании "Задорнов создавакшн" в ресторане "ТИБЕТ"
Где артист сейчас
Дроботенко продолжает свою карьеру, хотя уже не так активно, как раньше, многие развлекательные передачи ушли из эфирной сетки федеральных каналов, в том числе и "Аншлаг".
Однако артист продолжает регулярно ездить на гастроли и участвует в корпоративах.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлика Смехова, Сергей Дроботенко, Елена Воробей на премьере фильма "Мне бы в небо"
Алика Смехова, Сергей Дроботенко, Елена Воробей на премьере фильма "Мне бы в небо"
Сергей Дроботенко ведет здоровый образ жизни, часто посещая спортзал. Живет в Москве на Соколе в знаменитой высотке "Триумф Палас". Артист надеется, что еще долго будет веселить зрителя своими номерами.
* Признан в РФ иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента