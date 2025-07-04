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Деньги Петросяна и обида на Задорнова: Куда пропал юморист Дроботенко

Деньги Петросяна и обида на Задорнова: Куда пропал юморист Дроботенко - РИА Новости, 04.07.2025

Деньги Петросяна и обида на Задорнова: Куда пропал юморист Дроботенко

Актера-сатирика Сергея Дроботенко сделала популярной юмористическая передача "Аншлаг", где он часто выступал на подмостках. Юморист и телеведущий был особенно... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:30:00+03:00

2025-07-04T18:30:00+03:00

2025-07-04T18:30:00+03:00

москва

омск

дальний восток

евгений петросян

елена воробей

михаил задорнов

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Вадим Минеев. Актера-сатирика Сергея Дроботенко сделала популярной юмористическая передача "Аншлаг", где он часто выступал на подмостках. Юморист и телеведущий был особенно популярен в 2000-х, но в последнее время совсем редко появляется на ТВ.Вокруг личности актера всегда было много слухов, и о его связях с Еленой Воробей, и о совместном времяпровождении в сауне с Максимом Галкиным*. Не всем правда слухам можно верить, так где сейчас звезда "Аншлага", куда он пропал?На сцену привел КВНВ юности обычный парень из Омска не высказывал интереса к актерской профессии. После окончания школы Сергей решил пойти по стопам родителей и поступил в Омский институт железнодорожного транспорта, откуда был призван в армию, служил в танковых войсках на Дальнем Востоке, вернувшись, продолжил учебу в институте.Там-то он впервые попал на сцену, начав играть в КВН, и вскоре возглавил сборную команду института, в составе которой даже выходил в финал городской лиги.С тех пор Сергей понял, что сатира — это его призвание. Окончив институт, он совсем недолго поработал в железнодорожном лицее преподавателем и устроился на радио в качестве диджея.Пробиться помоги связиНачав вести развлекательные передачи и брать интервью у приезжающих в город "звезд" эстрады, Дроботенко довольно быстро стал городской знаменитостью.У него получилось познакомился с известными актерами, Владимиром Винокуром, Михаилом Жванецким, Яном Арлазоровым.И все звезды отмечали его талант и советовали ехать в Москву, чтобы строить дальнейшую карьеру. И в 30 лет Дроботенко решился на переезд и отправился покорять Москву.Благодаря рекомендации от знакомых на эстраде практически сразу же получил приглашение в "Смехопанораму" и в "Аншлаг", начал писать монологи для других юмористических программ и известных комиков.Петросян дал денегПопулярность артиста стремительно росла, уже через год он прославился благодаря своему искрометному юмору и занял третье место на конкурсе артистов сатиры и юмора.Хорошо помог Дроботенко и Евгений Петросян, которому понравились некоторые номера молодого актера, и один из выпусков "Смехопанорамы" был полностью посвящен Сергею Дроботенко.Позже именно Евгений Ваганович одолжил начинающему артисту шесть тысяч долларов на покупку квартиры в Москве.Непростая личная жизньО своей личной жизни Сергей Дроботенко предпочитает не говорить, поэтому она всегда сопровождалась различными слухами и домыслами.Его мама как-то в интервью рассказывала, что в юности у Сергея была девушка, отношения с которой так и не получили развития, но в подробности он никогда не посвящал даже своих родных.Были слухи, что у Сергей состоит в отношениях с коллегой по сцене Еленой Воробей, но сами актеры уверяют, что между ними существуют только дружеские отношения, которые длятся уже много лет.У актеров много совместных интересов, они любят проводить время вместе, иногда вдвоем отправляются в путешествие, но это не более чем дружба."Нехорошая" дружба с Галкиным*Виновником одного из самых болезненных для актера слухов стал Михаил Задорнов, с подачи которого его подозревали в романе с коллегой……. Максимом Галкиным*.В 2012 году Задорнов публично рассказал, что после одного из их совместных выступлений на юмористическом фестивале юмористам предложили посетить баню.Но Задорнову попариться в ней так и не получилось, открыв дверь, он увидел в одной ванне с пеной Галкина и Дроботенко.Позже Галкин в Youtube-шоу Ирины Шихман** "А поговорить?…" так прокомментировал тот случай: "В Казахстане мы все вместе пошли в баню. Это был банный комплекс, там была большая джакузи. Мы в нее сели, и он тоже сел с нами. Мы все вместе сидели в джакузи… И ничего там не было".Где артист сейчасДроботенко продолжает свою карьеру, хотя уже не так активно, как раньше, многие развлекательные передачи ушли из эфирной сетки федеральных каналов, в том числе и "Аншлаг".Однако артист продолжает регулярно ездить на гастроли и участвует в корпоративах.Сергей Дроботенко ведет здоровый образ жизни, часто посещая спортзал. Живет в Москве на Соколе в знаменитой высотке "Триумф Палас". Артист надеется, что еще долго будет веселить зрителя своими номерами.* Признан в РФ иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, омск, дальний восток, евгений петросян, елена воробей, михаил задорнов