Рейтинг@Mail.ru
"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 04.07.2025 (обновлено: 08:04 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/yaponiya-2027015850.html
"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России
"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России - РИА Новости, 04.07.2025
"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России
Почти вековой этап в истории Японии подходит к концу. В Токио после поражения во Второй мировой практически отказались от армии, но теперь стремительно... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T08:00:00+03:00
2025-07-04T08:04:00+03:00
россия
япония
в мире
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105431/64/1054316404_0:76:1510:925_1920x0_80_0_0_fe3d9ba00f60bcd4c8c845114e3ccc24.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Почти вековой этап в истории Японии подходит к концу. В Токио после поражения во Второй мировой практически отказались от армии, но теперь стремительно наращивают военный потенциал. О том, какие возможности обретают Силы самообороны страны и кому они собираются противостоять, — в материале РИА Новости.Грандиозные переменыИзменения в Стратегию национальной безопасности Япония внесла еще в 2022-м. Тогда заявляли о планах за пять лет удвоить оборонные расходы — до двух процентов ВВП. Достичь этого показателя, несмотря на все старания и повышение требований со стороны США, до сих пор не смогли многие члены НАТО. При этом они не брали на себя обязательств по демилитаризации.Основной упор в Токио делали на ракетное вооружение: собирались модифицировать крылатые ракеты "Тип 12" собственного производства и закупить американские "Томагавки" дальностью до 1800 километров.Расширять планировали и противоракетную оборону. Уже имеющуюся американскую систему Aegis должны были дополнить Patriot PAC-3.А под истребители F-35 намеревались переоборудовать два эсминца-вертолетоносца — Izumo и Kaga. Контракт на поставку 147 машин заключили еще в 2019-м.Помимо этого, совместно с Италией и Великобританией Япония запустила "Глобальную программу боевой авиации" (GCAP), которая предполагала создание истребителя следующего поколения к 2035-му.Потенциальный оппонент в документе указывался прямо: Россию в обновленной версии СНБ описывали как "государство, вызывающее серьезные опасения с точки зрения безопасности".От слов к делуПланы Токио не заканчиваются на бумаге — оборонный бюджет на этот год составил рекордные 8,7 триллиона иен (около 60 миллиардов долларов). До заветной отметки остается всего ничего: около 1,3 триллиона иен — меньше 15 процентов от уже имеющейся суммы.Работы на Izumo и Kaga планируют завершить в 2027-м и 2028 году соответственно.Более того, частично атакующий потенциал уже нарастили. Этого удалось добиться благодаря развитию собственного ракетного производства.В частности, в конце июня Силы самообороны испытали ракету Type 88 класса "поверхность — корабль". В ходе тестов она поразила цель на расстоянии 40 километров, при этом предельная дальность этого оружия — около 180.Показательно, что раньше тесты проводили в США или Австралии. Нынешний пуск стал первым на японской территории после Второй мировой. Российская сторона выражала протест в связи с этими стрельбами."Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми", — отметили в МИД России.Однако это не помешало Токио ни провести ракетные испытания, ни организовать масштабные учения в начале июня.Тогда же Токио представил усовершенствованную ракету Type 12: если первоначальная версия была способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, то теперь радиус превысил тысячу километров.Показательно, что тестовый пуск Type 88 совпал с запланированными российскими учениями Тихоокеанского флота, которые продолжались с 16 по 30 июня. К ним привлекли около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 35 самолетов и вертолетов морской авиации. Всего в маневрах, включая расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион", приняли участие свыше пяти тысяч военнослужащих."Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям", — оценило маневры ТОФ китайское издание Sohu.Непопулярные решенияТокио не планирует останавливаться на достигнутом. Еще бывший премьер-министр Фумио Кисида озвучил идею провести референдум об изменении конституции. Новые поправки закрепляли бы статус Сил самообороны и расширяли бы их полномочия. Аналогичные планы вынашивает и его преемник Исиба Сигэру.Однако у коалиции под руководством правящей Либерально-демократической партии пока не получается набрать необходимое большинство в две трети голосов, чтобы объявить референдум.Сами японцы воспринимают планы правительства настороженно. В мае в Токио прошел митинг в защиту пресловутой девятой, "пацифистской", статьи конституции. В нем приняли участие почти 40 тысяч человек.Соцопросы также демонстрируют негативное отношение японцев к милитаризации страны. В частности, по данным исследования общественного мнения, которое газета "Асахи" проводила с конца февраля по начало апреля, изменение девятой статьи поддерживают только 35% респондентов. Зато 56% — против.Но правительство обращает на это мало внимания. Тем более что из Вашингтона (главного гаранта безопасности Японии, превратившего страну в свой непотопляемый авианосец) поступают прозрачные сигналы. Там требуют от азиатских союзников, включая Японию, увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП — как это уже пообещали сделать в НАТО.В таких условиях даже нынешняя милитаризация Токио — лишь начало. А значит, к дипломатическим аргументам в споре о Курилах сосед России сможет добавить и вполне осязаемый военный потенциал.
https://ria.ru/20250701/ugroza-2026347578.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105431/64/1054316404_89:0:1422:1000_1920x0_80_0_0_f5c2f434f850796b0bbbdd4db1e6b73c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, япония, в мире, тихоокеанский флот вмф россии
Россия, Япония, В мире, Тихоокеанский флот ВМФ России
"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России

Япония впервые испытала ракету на своей территории

© Фото : Dragoner JPЭскадренный миноносец-вертолетоносец типа "Идзумо"
Эскадренный миноносец-вертолетоносец типа Идзумо - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Dragoner JP
Эскадренный миноносец-вертолетоносец типа "Идзумо". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Почти вековой этап в истории Японии подходит к концу. В Токио после поражения во Второй мировой практически отказались от армии, но теперь стремительно наращивают военный потенциал. О том, какие возможности обретают Силы самообороны страны и кому они собираются противостоять, — в материале РИА Новости.

Грандиозные перемены

Изменения в Стратегию национальной безопасности Япония внесла еще в 2022-м. Тогда заявляли о планах за пять лет удвоить оборонные расходы — до двух процентов ВВП. Достичь этого показателя, несмотря на все старания и повышение требований со стороны США, до сих пор не смогли многие члены НАТО. При этом они не брали на себя обязательств по демилитаризации.
Основной упор в Токио делали на ракетное вооружение: собирались модифицировать крылатые ракеты "Тип 12" собственного производства и закупить американские "Томагавки" дальностью до 1800 километров.
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan SundermanЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Расширять планировали и противоракетную оборону. Уже имеющуюся американскую систему Aegis должны были дополнить Patriot PAC-3.
А под истребители F-35 намеревались переоборудовать два эсминца-вертолетоносца — Izumo и Kaga. Контракт на поставку 147 машин заключили еще в 2019-м.
Помимо этого, совместно с Италией и Великобританией Япония запустила "Глобальную программу боевой авиации" (GCAP), которая предполагала создание истребителя следующего поколения к 2035-му.
Потенциальный оппонент в документе указывался прямо: Россию в обновленной версии СНБ описывали как "государство, вызывающее серьезные опасения с точки зрения безопасности".

От слов к делу

Планы Токио не заканчиваются на бумаге — оборонный бюджет на этот год составил рекордные 8,7 триллиона иен (около 60 миллиардов долларов). До заветной отметки остается всего ничего: около 1,3 триллиона иен — меньше 15 процентов от уже имеющейся суммы.
Работы на Izumo и Kaga планируют завершить в 2027-м и 2028 году соответственно.
Более того, частично атакующий потенциал уже нарастили. Этого удалось добиться благодаря развитию собственного ракетного производства.
В частности, в конце июня Силы самообороны испытали ракету Type 88 класса "поверхность — корабль". В ходе тестов она поразила цель на расстоянии 40 километров, при этом предельная дальность этого оружия — около 180.
© Фото : U.S. NavyЯпонский ракетный эсминец "Конго" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море
Японский ракетный эсминец Конго во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : U.S. Navy
Японский ракетный эсминец "Конго" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море
Показательно, что раньше тесты проводили в США или Австралии. Нынешний пуск стал первым на японской территории после Второй мировой. Российская сторона выражала протест в связи с этими стрельбами.
"Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми", — отметили в МИД России.
Однако это не помешало Токио ни провести ракетные испытания, ни организовать масштабные учения в начале июня.
Тогда же Токио представил усовершенствованную ракету Type 12: если первоначальная версия была способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, то теперь радиус превысил тысячу километров.
Показательно, что тестовый пуск Type 88 совпал с запланированными российскими учениями Тихоокеанского флота, которые продолжались с 16 по 30 июня. К ним привлекли около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 35 самолетов и вертолетов морской авиации. Всего в маневрах, включая расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион", приняли участие свыше пяти тысяч военнослужащих.
"Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям", — оценило маневры ТОФ китайское издание Sohu.

Непопулярные решения

Токио не планирует останавливаться на достигнутом. Еще бывший премьер-министр Фумио Кисида озвучил идею провести референдум об изменении конституции. Новые поправки закрепляли бы статус Сил самообороны и расширяли бы их полномочия. Аналогичные планы вынашивает и его преемник Исиба Сигэру.
Однако у коалиции под руководством правящей Либерально-демократической партии пока не получается набрать необходимое большинство в две трети голосов, чтобы объявить референдум.
© AP Photo / Charly TriballeauСигэру Исиба
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Charly Triballeau
Сигэру Исиба
Сами японцы воспринимают планы правительства настороженно. В мае в Токио прошел митинг в защиту пресловутой девятой, "пацифистской", статьи конституции. В нем приняли участие почти 40 тысяч человек.
Соцопросы также демонстрируют негативное отношение японцев к милитаризации страны. В частности, по данным исследования общественного мнения, которое газета "Асахи" проводила с конца февраля по начало апреля, изменение девятой статьи поддерживают только 35% респондентов. Зато 56% — против.
Но правительство обращает на это мало внимания. Тем более что из Вашингтона (главного гаранта безопасности Японии, превратившего страну в свой непотопляемый авианосец) поступают прозрачные сигналы. Там требуют от азиатских союзников, включая Японию, увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП — как это уже пообещали сделать в НАТО.
В таких условиях даже нынешняя милитаризация Токио — лишь начало. А значит, к дипломатическим аргументам в споре о Курилах сосед России сможет добавить и вполне осязаемый военный потенциал.
Польский танк во время военных учений - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Калининград окажется в кольце: у границ России назревает новая угроза
1 июля, 08:00
 
РоссияЯпонияВ миреТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала