https://ria.ru/20250704/yaponiya-2027015850.html

"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России

"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России - РИА Новости, 04.07.2025

"Аргумент в споре о Курилах". Что назревает у границ России

Почти вековой этап в истории Японии подходит к концу. В Токио после поражения во Второй мировой практически отказались от армии, но теперь стремительно... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:04:00+03:00

россия

япония

в мире

тихоокеанский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105431/64/1054316404_0:76:1510:925_1920x0_80_0_0_fe3d9ba00f60bcd4c8c845114e3ccc24.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Почти вековой этап в истории Японии подходит к концу. В Токио после поражения во Второй мировой практически отказались от армии, но теперь стремительно наращивают военный потенциал. О том, какие возможности обретают Силы самообороны страны и кому они собираются противостоять, — в материале РИА Новости.Грандиозные переменыИзменения в Стратегию национальной безопасности Япония внесла еще в 2022-м. Тогда заявляли о планах за пять лет удвоить оборонные расходы — до двух процентов ВВП. Достичь этого показателя, несмотря на все старания и повышение требований со стороны США, до сих пор не смогли многие члены НАТО. При этом они не брали на себя обязательств по демилитаризации.Основной упор в Токио делали на ракетное вооружение: собирались модифицировать крылатые ракеты "Тип 12" собственного производства и закупить американские "Томагавки" дальностью до 1800 километров.Расширять планировали и противоракетную оборону. Уже имеющуюся американскую систему Aegis должны были дополнить Patriot PAC-3.А под истребители F-35 намеревались переоборудовать два эсминца-вертолетоносца — Izumo и Kaga. Контракт на поставку 147 машин заключили еще в 2019-м.Помимо этого, совместно с Италией и Великобританией Япония запустила "Глобальную программу боевой авиации" (GCAP), которая предполагала создание истребителя следующего поколения к 2035-му.Потенциальный оппонент в документе указывался прямо: Россию в обновленной версии СНБ описывали как "государство, вызывающее серьезные опасения с точки зрения безопасности".От слов к делуПланы Токио не заканчиваются на бумаге — оборонный бюджет на этот год составил рекордные 8,7 триллиона иен (около 60 миллиардов долларов). До заветной отметки остается всего ничего: около 1,3 триллиона иен — меньше 15 процентов от уже имеющейся суммы.Работы на Izumo и Kaga планируют завершить в 2027-м и 2028 году соответственно.Более того, частично атакующий потенциал уже нарастили. Этого удалось добиться благодаря развитию собственного ракетного производства.В частности, в конце июня Силы самообороны испытали ракету Type 88 класса "поверхность — корабль". В ходе тестов она поразила цель на расстоянии 40 километров, при этом предельная дальность этого оружия — около 180.Показательно, что раньше тесты проводили в США или Австралии. Нынешний пуск стал первым на японской территории после Второй мировой. Российская сторона выражала протест в связи с этими стрельбами."Безответственные действия подобного рода в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации представляют собой очевидное нарушение международного права, создают прямые риски для гражданского судоходства, жизни и здоровья российских граждан и являются категорически неприемлемыми", — отметили в МИД России.Однако это не помешало Токио ни провести ракетные испытания, ни организовать масштабные учения в начале июня.Тогда же Токио представил усовершенствованную ракету Type 12: если первоначальная версия была способна поражать цели на расстоянии до 200 километров, то теперь радиус превысил тысячу километров.Показательно, что тестовый пуск Type 88 совпал с запланированными российскими учениями Тихоокеанского флота, которые продолжались с 16 по 30 июня. К ним привлекли около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 35 самолетов и вертолетов морской авиации. Всего в маневрах, включая расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион", приняли участие свыше пяти тысяч военнослужащих."Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям", — оценило маневры ТОФ китайское издание Sohu.Непопулярные решенияТокио не планирует останавливаться на достигнутом. Еще бывший премьер-министр Фумио Кисида озвучил идею провести референдум об изменении конституции. Новые поправки закрепляли бы статус Сил самообороны и расширяли бы их полномочия. Аналогичные планы вынашивает и его преемник Исиба Сигэру.Однако у коалиции под руководством правящей Либерально-демократической партии пока не получается набрать необходимое большинство в две трети голосов, чтобы объявить референдум.Сами японцы воспринимают планы правительства настороженно. В мае в Токио прошел митинг в защиту пресловутой девятой, "пацифистской", статьи конституции. В нем приняли участие почти 40 тысяч человек.Соцопросы также демонстрируют негативное отношение японцев к милитаризации страны. В частности, по данным исследования общественного мнения, которое газета "Асахи" проводила с конца февраля по начало апреля, изменение девятой статьи поддерживают только 35% респондентов. Зато 56% — против.Но правительство обращает на это мало внимания. Тем более что из Вашингтона (главного гаранта безопасности Японии, превратившего страну в свой непотопляемый авианосец) поступают прозрачные сигналы. Там требуют от азиатских союзников, включая Японию, увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП — как это уже пообещали сделать в НАТО.В таких условиях даже нынешняя милитаризация Токио — лишь начало. А значит, к дипломатическим аргументам в споре о Курилах сосед России сможет добавить и вполне осязаемый военный потенциал.

https://ria.ru/20250701/ugroza-2026347578.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, япония, в мире, тихоокеанский флот вмф россии