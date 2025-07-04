https://ria.ru/20250704/vzryvy-2027270547.html

В Кривом Роге прогремели очередные взрывы

В Кривом Роге прогремели очередные взрывы - РИА Новости, 04.07.2025

В Кривом Роге прогремели очередные взрывы

Взрывы вновь прогремели в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:27:00+03:00

2025-07-04T18:27:00+03:00

2025-07-04T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

кривой рог

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. "Снова взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027206891.html

днепропетровская область

кривой рог

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в мире, днепропетровская область, кривой рог, вооруженные силы украины