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В Кривом Роге прогремели очередные взрывы - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 04.07.2025 (обновлено: 18:30 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vzryvy-2027270547.html
В Кривом Роге прогремели очередные взрывы
В Кривом Роге прогремели очередные взрывы - РИА Новости, 04.07.2025
В Кривом Роге прогремели очередные взрывы
Взрывы вновь прогремели в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T18:27:00+03:00
2025-07-04T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
кривой рог
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе. "Снова взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027206891.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, кривой рог, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели очередные взрывы

В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Кривому Рогу
Последствия удара по Кривому Рогу - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия удара по Кривому Рогу. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Кривом Роге в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе.
"Снова взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьКривой РогВооруженные силы Украины
 
 
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