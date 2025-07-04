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ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Курской области - РИА Новости, 04.07.2025
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16:03 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/vzryvchatka-2027223255.html
ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Курской области
ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Курской области - РИА Новости, 04.07.2025
ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Курской области
Вооруженные силы Украины маскировали взрывчатку под окопные свечи в Суджанском районе Курской области, заявил российский боец саперных войск с позывным "Гермес" РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:03:00+03:00
2025-07-04T16:03:00+03:00
суджанский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины маскировали взрывчатку под окопные свечи в Суджанском районе Курской области, заявил российский боец саперных войск с позывным "Гермес" журналистам на выставке взрывоопасных предметов. Рассказывая про один из экспонатов выставки, он сообщил, что окопные свечи с взрывчаткой были обнаружены в одном из блиндажей в Суджанском районе, где укрывались украинские военные, причем некоторые были повреждены. "Аккуратно разобрав, что мы наблюдаем: залито парафином, внутри находится тротиловая шашка … двухсотграммовая, огнепроводный шнур и капсюль-детонатор", - поведал "Гермес". По его словам, когда свечу поджигают, буквально за несколько секунд догорает фитиль и происходит детонация. В качестве поражающего элемента используются металлические шарики. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что более 550 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено на территории курского приграничья, всего очищено 55,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250702/sapery-2026828593.html
https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html
суджанский район
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суджанский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Суджанский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Курской области

ВСУ маскировали взрывчатку под окопные свечи в Суджанском районе Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июл – РИА Новости. Вооруженные силы Украины маскировали взрывчатку под окопные свечи в Суджанском районе Курской области, заявил российский боец саперных войск с позывным "Гермес" журналистам на выставке взрывоопасных предметов.
Рассказывая про один из экспонатов выставки, он сообщил, что окопные свечи с взрывчаткой были обнаружены в одном из блиндажей в Суджанском районе, где укрывались украинские военные, причем некоторые были повреждены.
Работа сапера - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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"Аккуратно разобрав, что мы наблюдаем: залито парафином, внутри находится тротиловая шашка … двухсотграммовая, огнепроводный шнур и капсюль-детонатор", - поведал "Гермес".
По его словам, когда свечу поджигают, буквально за несколько секунд догорает фитиль и происходит детонация. В качестве поражающего элемента используются металлические шарики.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что более 550 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено на территории курского приграничья, всего очищено 55,2 тысячи гектаров.
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Суджанский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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