https://ria.ru/20250704/vzryv--2027181550.html

В Николаевской области прогремел взрыв

В Николаевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 04.07.2025

В Николаевской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в пятницу в районе украинского города Вознесенск в Николаевской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:24:00+03:00

2025-07-04T14:24:00+03:00

2025-07-04T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в районе украинского города Вознесенск в Николаевской области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". "Взрыв прогремел в пределах Вознесенска в Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250703/vsu-2026908297.html

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в мире, николаевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины