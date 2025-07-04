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В Москве открылась выставка в честь генерал-губернатора Первопрестольной - РИА Новости, 04.07.2025
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Культура
 
13:02 04.07.2025 (обновлено: 17:30 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vystavka-2027124524.html
В Москве открылась выставка в честь генерал-губернатора Первопрестольной
В Москве открылась выставка в честь генерал-губернатора Первопрестольной - РИА Новости, 04.07.2025
В Москве открылась выставка в честь генерал-губернатора Первопрестольной
В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная 120-летию памяти генерал-губернатора, благотворителя и мецената великого князя Сергея РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T13:02:00+03:00
2025-07-04T17:30:00+03:00
культура
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елисаветинско-сергиевское просветительское общество
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная 120-летию памяти генерал-губернатора, благотворителя и мецената великого князя Сергея Александровича Романова. В проекте участвуют более 30 ведущих музеев, архивов, библиотек, частные коллекции. Большой проектВернисаж большой экспозиции накануне открытия для гостей посетил мэр столицы Сергей Собянин.Разделы выставки, подготовленной Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке департамента культуры, посвящены жизни и деятельности первого и единственного представителя императорского дома Романовых, возглавлявшего Первопрестольную с 1891 по 1904 год. А также его жены — великой княгини Елизаветы Федоровны.Представлено свыше 500 предметов: книги из личной библиотеки, фотографии, портреты членов императорской семьи и личные вещи, награды благотворительных учреждений и обществ, редкие архивные документы о деятельности великого князя на посту генерал-губернатора и командующего Московским военным округом, письма, военная форма, модели оружия и многое другое.Посетители могут увидеть воссозданный фрагмент обстановки гостиной Сергея Александровича в генерал-губернаторском доме на Тверской, 13, где великокняжеская чета проживала с 1892 года.В кинозале показывают редкую видеохронику с участием генерал-губернатора. Гостям выставки демонстрируют документальный фильм об истории Чудова монастыря, где в 1905 году великий князь был похоронен.В экспозиции рассказывается о работе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по восстановлению креста-памятника в Кремле, на месте убийства августейшего мученика. А также о возрождении его подмосковной резиденции — императорского имения Ильинское-Усово и создании фондом музеев в исторических зданиях имения.Наместник государяВеликий князь Сергей Александрович — один из выдающихся государственных деятелей Российской империи. Умелый военачальник, талантливый хозяйственник. Он принимал участие в легализации рабочего движения в Москве и был убит террористами у Никольских ворот Кремля.Император Александр III назначил своего брата на пост московского генерал-губернатора 26 февраля 1891-го. Через три года великий князь вошел в Государственный совет, а в 1896-м принял командование Московским военным округом, включавшим десять центральных губерний и некоторые уезды еще шести. Таким образом, он стал фактически наместником государя во всей Центральной России.Что великий князь сделал для МосквыВыставка продлится до 21 сентября 2025 года. Ее будет сопровождать просветительская программа: лекции, обзорные и авторские экскурсии по экспозиции. Также запланирован аудиогид на платформе "Узнай Москву" по местам, связанным с деятельностью великого князя Сергея Александровича в столице.
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музей москвы, музеи, куда сходить , что посмотреть , москва, выставки, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, московская городская дума, елизавета федоровна, российская империя, александр i, культура-важное
Культура, Музей Москвы, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Москва, Выставки, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Московская городская дума, Елизавета Федоровна, Российская империя, Александр I, Культура-Важное
В Москве открылась выставка в честь генерал-губернатора Первопрестольной

В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет великого князя Сергея Александровича (1857-1905) на выставке "Августейший хозяин Москвы" в Музее Москвы
Портрет великого князя Сергея Александровича (1857-1905) на выставке Августейший хозяин Москвы в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет великого князя Сергея Александровича (1857-1905) на выставке "Августейший хозяин Москвы" в Музее Москвы
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная 120-летию памяти генерал-губернатора, благотворителя и мецената великого князя Сергея Александровича Романова. В проекте участвуют более 30 ведущих музеев, архивов, библиотек, частные коллекции.

Большой проект

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Председатель Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Вернисаж большой экспозиции накануне открытия для гостей посетил мэр столицы Сергей Собянин.
Разделы выставки, подготовленной Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке департамента культуры, посвящены жизни и деятельности первого и единственного представителя императорского дома Романовых, возглавлявшего Первопрестольную с 1891 по 1904 год. А также его жены — великой княгини Елизаветы Федоровны.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет великого князя Сергея Александровича (1857-1905) Л. А. Бернштама
Портрет Великого князя Сергея Александровича (1857–1905) Л.А. Бернштама - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет великого князя Сергея Александровича (1857-1905) Л. А. Бернштама
Представлено свыше 500 предметов: книги из личной библиотеки, фотографии, портреты членов императорской семьи и личные вещи, награды благотворительных учреждений и обществ, редкие архивные документы о деятельности великого князя на посту генерал-губернатора и командующего Московским военным округом, письма, военная форма, модели оружия и многое другое.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Священнослужитель на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Священнослужитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Посетители могут увидеть воссозданный фрагмент обстановки гостиной Сергея Александровича в генерал-губернаторском доме на Тверской, 13, где великокняжеская чета проживала с 1892 года.
В кинозале показывают редкую видеохронику с участием генерал-губернатора. Гостям выставки демонстрируют документальный фильм об истории Чудова монастыря, где в 1905 году великий князь был похоронен.
В экспозиции рассказывается о работе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по восстановлению креста-памятника в Кремле, на месте убийства августейшего мученика. А также о возрождении его подмосковной резиденции — императорского имения Ильинское-Усово и создании фондом музеев в исторических зданиях имения.

Наместник государя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет великой княгини Елизаветы Федоровны (1864-1918) на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Портрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны (1864–1918) на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Портрет великой княгини Елизаветы Федоровны (1864-1918) на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Великий князь Сергей Александрович — один из выдающихся государственных деятелей Российской империи. Умелый военачальник, талантливый хозяйственник. Он принимал участие в легализации рабочего движения в Москве и был убит террористами у Никольских ворот Кремля.
Император Александр III назначил своего брата на пост московского генерал-губернатора 26 февраля 1891-го. Через три года великий князь вошел в Государственный совет, а в 1896-м принял командование Московским военным округом, включавшим десять центральных губерний и некоторые уезды еще шести. Таким образом, он стал фактически наместником государя во всей Центральной России.

Что великий князь сделал для Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Посетитель на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
  • При нем провели полную реконструкцию всей системы водоснабжения, ввели запрет на сброс отработанной воды с фабрик в реки.
  • На Раушской набережной запустили первую очередь городской электростанции — сначала для освещения улиц, домов и работы некоторых предприятий, а затем и для обеспечения электричеством линии первых московских трамваев.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкспонат на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Экспонат на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экспонат на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
  • Шло строительство Московской окружной железной дороги и разрабатывался первый проект метрополитена.
  • Преобразился центр Первопрестольной: вслед за Императорским российским историческим музеем рядом с Кремлем возвели здание Московской городской думы (ныне — Музей Отечественной войны 1812 года), гостиницу "Метрополь" и Верхние торговые ряды — современный ГУМ. Шла активная реставрация кремлевских соборов, Покровского собора на Красной площади, Крутицкого подворья и Смоленского собора Новодевичьего монастыря. В Новоспасском монастыре была устроена усыпальница бояр Романовых в храме Романа Сладкопевца. Проекты всех возводимых зданий проходили обязательное согласование с Московским археологическим обществом.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Посетительница на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетительница на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
  • Великий князь возглавлял многие научные общества и учреждения, покровительствовал деятелям культуры и искусства, поддерживал творческие учебные заведения. При его личном содействии было построено новое здание Московской консерватории, проведена реставрация Большого театра.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Посетительница на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетительница на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
  • С 1901 года в Москве, а затем и во всей Центральной России по инициативе великого князя стали появляться народные дома, где рабочие могли выпить чаю и пообедать по доступной цене. Их возникновение стало частью антиалкогольной кампании Московского попечительства о трезвости. На личные средства Сергея Александровича народная чайная содержалась и в одном из самых неблагополучных районов города — на Хитровке. В народных домах устраивали библиотеки, образовательные курсы, театры, играли оркестры. Кроме того, были созданы общества взаимопомощи — прототипы профсоюзов.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВыставка "Августейший хозяин Москвы"
Выставка Августейший хозяин Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставка "Августейший хозяин Москвы"
  • Заботился Сергей Александрович и о студентах — в 1899 году было построено общежитие Московского университета. Также великий князь поддержал предложение профессора Ивана Цветаева о необходимости основания в Первопрестольной художественно-образовательного музея для учащихся и возглавил Комитет по созданию будущего Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Экспонаты на выставке Августейший хозяин Москвы, посвящённой Великому Князю Сергею Александровичу в Музее Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экспонаты на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
  • Посетители выставки узнают и о милосердном служении великого князя и его супруги, под попечением которых находилось множество благотворительных обществ и объединений, о деятельности Московского отделения Российского общества Красного Креста, о Елизаветинском благотворительном обществе. Один из разделов посвящен истории развития Русской Палестины — деятельности Сергея Александровича на посту первого председателя Императорского православного палестинского общества.
Выставка продлится до 21 сентября 2025 года. Ее будет сопровождать просветительская программа: лекции, обзорные и авторские экскурсии по экспозиции. Также запланирован аудиогид на платформе "Узнай Москву" по местам, связанным с деятельностью великого князя Сергея Александровича в столице.
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КультураМузей МосквыМузеикуда сходитьчто посмотретьМоскваВыставкиЕлисаветинско-Сергиевское просветительское обществоМосковская городская думаЕлизавета ФедоровнаРоссийская империяАлександр IКультура-Важное
 
 
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