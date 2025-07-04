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В Москве открылась выставка в честь генерал-губернатора Первопрестольной

В Москве открылась выставка в честь генерал-губернатора Первопрестольной - РИА Новости, 04.07.2025

В Москве открылась выставка в честь генерал-губернатора Первопрестольной

В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная 120-летию памяти генерал-губернатора, благотворителя и мецената великого князя Сергея РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T13:02:00+03:00

2025-07-04T13:02:00+03:00

2025-07-04T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная 120-летию памяти генерал-губернатора, благотворителя и мецената великого князя Сергея Александровича Романова. В проекте участвуют более 30 ведущих музеев, архивов, библиотек, частные коллекции. Большой проектВернисаж большой экспозиции накануне открытия для гостей посетил мэр столицы Сергей Собянин.Разделы выставки, подготовленной Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке департамента культуры, посвящены жизни и деятельности первого и единственного представителя императорского дома Романовых, возглавлявшего Первопрестольную с 1891 по 1904 год. А также его жены — великой княгини Елизаветы Федоровны.Представлено свыше 500 предметов: книги из личной библиотеки, фотографии, портреты членов императорской семьи и личные вещи, награды благотворительных учреждений и обществ, редкие архивные документы о деятельности великого князя на посту генерал-губернатора и командующего Московским военным округом, письма, военная форма, модели оружия и многое другое.Посетители могут увидеть воссозданный фрагмент обстановки гостиной Сергея Александровича в генерал-губернаторском доме на Тверской, 13, где великокняжеская чета проживала с 1892 года.В кинозале показывают редкую видеохронику с участием генерал-губернатора. Гостям выставки демонстрируют документальный фильм об истории Чудова монастыря, где в 1905 году великий князь был похоронен.В экспозиции рассказывается о работе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по восстановлению креста-памятника в Кремле, на месте убийства августейшего мученика. А также о возрождении его подмосковной резиденции — императорского имения Ильинское-Усово и создании фондом музеев в исторических зданиях имения.Наместник государяВеликий князь Сергей Александрович — один из выдающихся государственных деятелей Российской империи. Умелый военачальник, талантливый хозяйственник. Он принимал участие в легализации рабочего движения в Москве и был убит террористами у Никольских ворот Кремля.Император Александр III назначил своего брата на пост московского генерал-губернатора 26 февраля 1891-го. Через три года великий князь вошел в Государственный совет, а в 1896-м принял командование Московским военным округом, включавшим десять центральных губерний и некоторые уезды еще шести. Таким образом, он стал фактически наместником государя во всей Центральной России.Что великий князь сделал для МосквыВыставка продлится до 21 сентября 2025 года. Ее будет сопровождать просветительская программа: лекции, обзорные и авторские экскурсии по экспозиции. Также запланирован аудиогид на платформе "Узнай Москву" по местам, связанным с деятельностью великого князя Сергея Александровича в столице.

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Светлана Вовк

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