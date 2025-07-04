В Москве открылась выставка в честь генерал-губернатора Первопрестольной
В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы"
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет великого князя Сергея Александровича (1857-1905) на выставке "Августейший хозяин Москвы" в Музее Москвы
Портрет великого князя Сергея Александровича (1857-1905) на выставке "Августейший хозяин Москвы" в Музее Москвы
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Музее Москвы открылась выставка "Августейший хозяин Москвы", посвященная 120-летию памяти генерал-губернатора, благотворителя и мецената великого князя Сергея Александровича Романова. В проекте участвуют более 30 ведущих музеев, архивов, библиотек, частные коллекции.
Большой проект
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Председатель наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Вернисаж большой экспозиции накануне открытия для гостей посетил мэр столицы Сергей Собянин.
Разделы выставки, подготовленной Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке департамента культуры, посвящены жизни и деятельности первого и единственного представителя императорского дома Романовых, возглавлявшего Первопрестольную с 1891 по 1904 год. А также его жены — великой княгини Елизаветы Федоровны.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет великого князя Сергея Александровича (1857-1905) Л. А. Бернштама
Портрет великого князя Сергея Александровича (1857-1905) Л. А. Бернштама
Представлено свыше 500 предметов: книги из личной библиотеки, фотографии, портреты членов императорской семьи и личные вещи, награды благотворительных учреждений и обществ, редкие архивные документы о деятельности великого князя на посту генерал-губернатора и командующего Московским военным округом, письма, военная форма, модели оружия и многое другое.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Священнослужитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Посетители могут увидеть воссозданный фрагмент обстановки гостиной Сергея Александровича в генерал-губернаторском доме на Тверской, 13, где великокняжеская чета проживала с 1892 года.
В кинозале показывают редкую видеохронику с участием генерал-губернатора. Гостям выставки демонстрируют документальный фильм об истории Чудова монастыря, где в 1905 году великий князь был похоронен.
В экспозиции рассказывается о работе Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по восстановлению креста-памятника в Кремле, на месте убийства августейшего мученика. А также о возрождении его подмосковной резиденции — императорского имения Ильинское-Усово и создании фондом музеев в исторических зданиях имения.
Наместник государя
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет великой княгини Елизаветы Федоровны (1864-1918) на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Портрет великой княгини Елизаветы Федоровны (1864-1918) на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Великий князь Сергей Александрович — один из выдающихся государственных деятелей Российской империи. Умелый военачальник, талантливый хозяйственник. Он принимал участие в легализации рабочего движения в Москве и был убит террористами у Никольских ворот Кремля.
Император Александр III назначил своего брата на пост московского генерал-губернатора 26 февраля 1891-го. Через три года великий князь вошел в Государственный совет, а в 1896-м принял командование Московским военным округом, включавшим десять центральных губерний и некоторые уезды еще шести. Таким образом, он стал фактически наместником государя во всей Центральной России.
Что великий князь сделал для Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Посетитель на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
- При нем провели полную реконструкцию всей системы водоснабжения, ввели запрет на сброс отработанной воды с фабрик в реки.
- На Раушской набережной запустили первую очередь городской электростанции — сначала для освещения улиц, домов и работы некоторых предприятий, а затем и для обеспечения электричеством линии первых московских трамваев.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкспонат на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Экспонат на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
- Шло строительство Московской окружной железной дороги и разрабатывался первый проект метрополитена.
- Преобразился центр Первопрестольной: вслед за Императорским российским историческим музеем рядом с Кремлем возвели здание Московской городской думы (ныне — Музей Отечественной войны 1812 года), гостиницу "Метрополь" и Верхние торговые ряды — современный ГУМ. Шла активная реставрация кремлевских соборов, Покровского собора на Красной площади, Крутицкого подворья и Смоленского собора Новодевичьего монастыря. В Новоспасском монастыре была устроена усыпальница бояр Романовых в храме Романа Сладкопевца. Проекты всех возводимых зданий проходили обязательное согласование с Московским археологическим обществом.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Посетительница на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
- Великий князь возглавлял многие научные общества и учреждения, покровительствовал деятелям культуры и искусства, поддерживал творческие учебные заведения. При его личном содействии было построено новое здание Московской консерватории, проведена реставрация Большого театра.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Посетительница на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
- С 1901 года в Москве, а затем и во всей Центральной России по инициативе великого князя стали появляться народные дома, где рабочие могли выпить чаю и пообедать по доступной цене. Их возникновение стало частью антиалкогольной кампании Московского попечительства о трезвости. На личные средства Сергея Александровича народная чайная содержалась и в одном из самых неблагополучных районов города — на Хитровке. В народных домах устраивали библиотеки, образовательные курсы, театры, играли оркестры. Кроме того, были созданы общества взаимопомощи — прототипы профсоюзов.
Выставка "Августейший хозяин Москвы"
- Заботился Сергей Александрович и о студентах — в 1899 году было построено общежитие Московского университета. Также великий князь поддержал предложение профессора Ивана Цветаева о необходимости основания в Первопрестольной художественно-образовательного музея для учащихся и возглавил Комитет по созданию будущего Музея изящных искусств имени императора Александра III (ныне — Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭкспонаты на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
Экспонаты на выставке "Августейший хозяин Москвы", посвященной великому князю Сергею Александровичу, в Музее Москвы
- Посетители выставки узнают и о милосердном служении великого князя и его супруги, под попечением которых находилось множество благотворительных обществ и объединений, о деятельности Московского отделения Российского общества Красного Креста, о Елизаветинском благотворительном обществе. Один из разделов посвящен истории развития Русской Палестины — деятельности Сергея Александровича на посту первого председателя Императорского православного палестинского общества.
Выставка продлится до 21 сентября 2025 года. Ее будет сопровождать просветительская программа: лекции, обзорные и авторские экскурсии по экспозиции. Также запланирован аудиогид на платформе "Узнай Москву" по местам, связанным с деятельностью великого князя Сергея Александровича в столице.