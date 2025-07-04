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Вучич призвал протестующих отказаться от блокирования Белграда

Вучич призвал протестующих отказаться от блокирования Белграда - РИА Новости, 04.07.2025

Вучич призвал протестующих отказаться от блокирования Белграда

Президент Сербии Александр Вучич в соцсетях призвал протестующих студентов и сторонников оппозиции отказаться от блокирования Белграда с раннего утра пятницы и... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T01:25:00+03:00

2025-07-04T01:25:00+03:00

2025-07-04T01:25:00+03:00

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БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в соцсетях призвал протестующих студентов и сторонников оппозиции отказаться от блокирования Белграда с раннего утра пятницы и предупредил, что власти вынуждены будут реагировать. Протестующие восьмой месяц студенты призвали в четверг в соцсетях граждан, байкеров, таксистов, аграриев и ветеранов к "тотальной блокаде" сербской столицы с 7.00 (8.00 мск) пятницы. "К сожалению, те, кто не любит Сербию, а они есть и извне, и в нашей стране, решили испортить жизнь нам всем. Они решили вам блокировать выход на работу, нормальную жизнь, ощущение свободы в своей стране, в своих домах, на своем рабочем месте… Прошу их не только как президент республики, не только как человек, которому граждане оказали самое большое доверие. Прошу их как обычный человек – не делать этого, взяться за ум, не ненавидеть настолько свою страну, понять, что это – тяжкие уголовные преступления, против закона о безопасности движения, норм конституции и свободы передвижения. Мы не хотим реагировать, избегаем применение силы", - заявил Вучич в своем аккаунте в Insagram* (принадлежит Мeta*, соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и добавил, что ожидает попытки перекрыть движение в пятницу в Белграде и других городах. "Но такой вид насилия наше государство не может и не смеет допустить, тогда оно больше не государство. Тогда государство больше не существует. Поэтому прошу вас еще раз подумать и еще раз взяться за ум", - сказал сербский президент. Полиция Сербии в среду на несанкционированных акциях задержала 79 человек, от нападений демонстрантов пострадали 4 полицейских, инциденты произошли в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре, Нише. Высшая белградская прокуратура заявила в четверг о возбуждении уголовного дела из-за угроз смертью полиции на странице в соцсети Х "Факультет драматического искусства в блокаде", где отмечено на карте отделение полиции Савски-Венац с угрожающим призывом. Надзорный орган подчеркнул, что нападения на сотрудников полиции не будут проходить безнаказанно. Высшая белградская прокуратура назвала в среду незаконным перекрытие трасс и блокирование движения протестующими, отметив, что полиция может самостоятельно принимать меры в зависимости от ситуации и задерживать участников таких акций. Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру в стране. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции Сербии выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной. Часть протестующих после митинга на площади Славия, где по данным МВД собралось 36 тысяч человек, попытались пробить кордон полиции у парка близ администрации президента, где разместились его сторонники. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Как сообщил затем глава МВД Ивица Дачич, при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Высший суд в Белграде во вторник выпустил их из-под стражи, на что Высшая прокуратура заявила, что подаст обжалование. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде "только чудом" обошлось без погибших. Председатель Скупщины (спикер парламента) и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде "призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250703/es-2027066159.html

https://ria.ru/20250702/vuchich-2026634441.html

https://ria.ru/20250703/serbiya-2026847457.html

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в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде