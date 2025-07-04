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При обстреле ВСУ в Курской области погиб мирный житель - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 04.07.2025 (обновлено: 15:16 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vsu--2027201974.html
При обстреле ВСУ в Курской области погиб мирный житель
При обстреле ВСУ в Курской области погиб мирный житель - РИА Новости, 04.07.2025
При обстреле ВСУ в Курской области погиб мирный житель
Один человек погиб, двое ранены при сбросе взрывного устройство с дрона ВСУ на автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области, сообщил врио... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:03:00+03:00
2025-07-04T15:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
рыльский район
александр хинштейн
происшествия
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КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при сбросе взрывного устройство с дрона ВСУ на автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района. К сожалению, 34-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования близким. Еще два человека в результате атаки получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Врио губернатора уточнил, что оба пострадавших доставлены в Рыльскую центральную районную больницу (ЦРБ). Он также призвал жителей к осторожности и бдительности."Берегите себя! Ваша жизнь и здоровье - самое ценное для нас!" - отметил Хинштейн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250704/ataka-2027207057.html
курская область
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вооруженные силы украины, курская область, рыльский район, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Происшествия
При обстреле ВСУ в Курской области погиб мирный житель

При обстреле ВСУ в Курской области погиб человек, двое пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при сбросе взрывного устройство с дрона ВСУ на автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района. К сожалению, 34-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования близким. Еще два человека в результате атаки получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Врио губернатора уточнил, что оба пострадавших доставлены в Рыльскую центральную районную больницу (ЦРБ). Он также призвал жителей к осторожности и бдительности.
"Берегите себя! Ваша жизнь и здоровье - самое ценное для нас!" - отметил Хинштейн.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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