https://ria.ru/20250704/vsu--2027201974.html

При обстреле ВСУ в Курской области погиб мирный житель

При обстреле ВСУ в Курской области погиб мирный житель - РИА Новости, 04.07.2025

При обстреле ВСУ в Курской области погиб мирный житель

Один человек погиб, двое ранены при сбросе взрывного устройство с дрона ВСУ на автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области, сообщил врио... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:03:00+03:00

2025-07-04T15:03:00+03:00

2025-07-04T15:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

рыльский район

александр хинштейн

происшествия

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КУРСК, 4 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при сбросе взрывного устройство с дрона ВСУ на автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль в деревне Рыжевка Рыльского района. К сожалению, 34-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования близким. Еще два человека в результате атаки получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии", - написал Хинштейн в Telegram-канале.Врио губернатора уточнил, что оба пострадавших доставлены в Рыльскую центральную районную больницу (ЦРБ). Он также призвал жителей к осторожности и бдительности."Берегите себя! Ваша жизнь и здоровье - самое ценное для нас!" - отметил Хинштейн.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, рыльский район, александр хинштейн, происшествия