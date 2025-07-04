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Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2025
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12:57 04.07.2025 (обновлено: 13:01 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/vstrecha-2027156793.html
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2025
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков
Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:57:00+03:00
2025-07-04T13:01:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотрите, уже очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, возможны ли прямые переговоры президентов США и РФ.
https://ria.ru/20250704/putin-2027088004.html
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владимир путин, дональд трамп, политика, россия, сша, дмитрий песков
Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика, Россия, США, Дмитрий Песков
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков

Песков: встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Смотрите, уже очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, возможны ли прямые переговоры президентов США и РФ.
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Владимир ПутинДональд ТрампПолитикаРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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