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Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2025
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков
Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:57:00+03:00
2025-07-04T12:57:00+03:00
2025-07-04T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотрите, уже очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, возможны ли прямые переговоры президентов США и РФ.
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владимир путин, дональд трамп, политика, россия, сша, дмитрий песков
Владимир Путин, Дональд Трамп, Политика, Россия, США, Дмитрий Песков
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков
Песков: встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена