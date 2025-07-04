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Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков

Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков - РИА Новости, 04.07.2025

Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:57:00+03:00

2025-07-04T12:57:00+03:00

2025-07-04T13:01:00+03:00

владимир путин

дональд трамп

политика

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа необходима, но она должна быть хорошо подготовлена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Смотрите, уже очень много раз мы отвечали на этот вопрос, и сам президент отвечал на этот вопрос, и суть сводится к следующему. Встреча такая необходима, есть такое понимание, при необходимости есть готовность, и об этой готовности говорили и президент Путин, и президент Трамп. Но такая встреча должна быть хорошо подготовлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, возможны ли прямые переговоры президентов США и РФ.

https://ria.ru/20250704/putin-2027088004.html

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владимир путин, дональд трамп, политика, россия, сша, дмитрий песков