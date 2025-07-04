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Володин призвал предпринимателей заменить вывески на иностранном языке - РИА Новости, 04.07.2025
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10:13 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/volodin-2027105954.html
Володин призвал предпринимателей заменить вывески на иностранном языке
Володин призвал предпринимателей заменить вывески на иностранном языке - РИА Новости, 04.07.2025
Володин призвал предпринимателей заменить вывески на иностранном языке
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса начать замену вывесок на иностранном языке, не дожидаясь реализации закона о защите... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:13:00+03:00
2025-07-04T10:13:00+03:00
общество
россия
краснодар
ярославль
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса начать замену вывесок на иностранном языке, не дожидаясь реализации закона о защите русского языка."Во исполнение принятого закона с 1 марта 2026 года: информация на вывесках, указателях, табличках должна быть выполнена на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России, в рекламе не допускается употребление иностранных слов и выражений, строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы. Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания", - отметил он. По мнению председателя Госдумы, владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний, как это сделали в ряде городов, среди которых: Краснодар, Ярославль и Магнитогорск. Он также выразил надежду, что в ближайшее время улицы российских городов преобразятся, проходя по ним, "каждый с уверенностью скажет, что он в России". По словам Володина, принятие закона о защите русского языка в публичном пространстве было необходимо, "учитывая, что, когда идешь по улицам большинства наших городов, бросается в глаза обилие англицизмов, иностранных заимствований и наименований на других языках". Кроме того, он подчеркнул, что отечественные предприниматели обязаны делать все для поддержки родного языка и его продвижения."Закон о защите русского языка - важный шаг по сохранению основы нашей национальной идентичности. Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей. Но каждая страна защищает свой язык, свою идентичность. Кстати, делают это достаточно жестко и последовательно. У нас одно из либеральных законодательств в этой сфере. Вместе с этим все, кто приезжает к нам и открывает бизнес, должны уважать русский язык и нашу культуру", - написал Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что русский язык отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность россиян, объединяет все народы, которые проживают в России.Согласно закону, информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) должна предоставляться на русском языке - таким образом, слова на английском языке типа sale (скидка) или shop (магазин) не должны использоваться. Закон предусматривает, что перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
https://ria.ru/20250703/shtraf-2026945050.html
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общество, россия, краснодар, ярославль, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Краснодар, Ярославль, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал предпринимателей заменить вывески на иностранном языке

Володин призвал бизнес в России заменить вывески на иностранном языке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал представителей бизнеса начать замену вывесок на иностранном языке, не дожидаясь реализации закона о защите русского языка.
"Во исполнение принятого закона с 1 марта 2026 года: информация на вывесках, указателях, табличках должна быть выполнена на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России, в рекламе не допускается употребление иностранных слов и выражений, строящиеся жилые комплексы разрешается называть только с использованием кириллицы. Исключения составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания", - отметил он.
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По мнению председателя Госдумы, владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний, как это сделали в ряде городов, среди которых: Краснодар, Ярославль и Магнитогорск.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время улицы российских городов преобразятся, проходя по ним, "каждый с уверенностью скажет, что он в России".
По словам Володина, принятие закона о защите русского языка в публичном пространстве было необходимо, "учитывая, что, когда идешь по улицам большинства наших городов, бросается в глаза обилие англицизмов, иностранных заимствований и наименований на других языках". Кроме того, он подчеркнул, что отечественные предприниматели обязаны делать все для поддержки родного языка и его продвижения.
"Закон о защите русского языка - важный шаг по сохранению основы нашей национальной идентичности. Россия толерантно относится ко всем народам и представителям любых национальностей. Но каждая страна защищает свой язык, свою идентичность. Кстати, делают это достаточно жестко и последовательно. У нас одно из либеральных законодательств в этой сфере. Вместе с этим все, кто приезжает к нам и открывает бизнес, должны уважать русский язык и нашу культуру", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что русский язык отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность россиян, объединяет все народы, которые проживают в России.
Согласно закону, информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) должна предоставляться на русском языке - таким образом, слова на английском языке типа sale (скидка) или shop (магазин) не должны использоваться. Закон предусматривает, что перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
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