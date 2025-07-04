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Российские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины
Российские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины - РИА Новости, 04.07.2025
Российские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины
Российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, объектам украинского ВПК и ВСУ,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T12:47:00+03:00
2025-07-04T12:47:00+03:00
2025-07-04T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, объектам украинского ВПК и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В период с 28 июня по 3 июля с. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины
МО: ВС России нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины