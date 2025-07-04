https://ria.ru/20250704/voennye-2027153961.html

Российские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины

Российские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины - РИА Новости, 04.07.2025

Российские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам Украины

Российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, объектам украинского ВПК и ВСУ,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T12:47:00+03:00

2025-07-04T12:47:00+03:00

2025-07-04T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям Украины, объектам украинского ВПК и ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В период с 28 июня по 3 июля с. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, система управления ВСУ, радиолокационные станции, склады боеприпасов и материальных средств, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотными летательными аппаратами, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250615/npz-2022942718.html

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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)