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Более 20 тонн питьевой воды передали столичные предприниматели в Мелитополь
Более 20 тонн питьевой воды передали столичные предприниматели в Мелитополь - РИА Новости, 04.07.2025
Более 20 тонн питьевой воды передали столичные предприниматели в Мелитополь
Более 20 тонн питьевой воды передали столичные предприниматели в Мелитополь, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:09:00+03:00
2025-07-04T10:09:00+03:00
2025-07-04T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 20 тонн питьевой воды передали столичные предприниматели в Мелитополь, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Жителям города Мелитополя Запорожской области отправили очередную партию гуманитарного груза из Москвы. В него вошло и свыше 20 тонн воды, переданной в штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" представителями продуктового бизнеса. Ее помогли подготовить к отправке волонтеры города", - говорится в сообщении. Отмечается, что гуманитарный груз распределят среди тех, кто нуждается в нем больше всего, в том числе передадут пожилым и маломобильным людям и многодетным семьям. "Своевременное оказание помощи жителям новых регионов - важная задача для горожан. Питьевая вода является одной из жизненно необходимых категорий каждой гуманитарной отправки. Москвичи и столичные организации с готовностью откликнулись на возможность передать самое необходимое людям. Такая помощь не просто объединяет регионы, она сближает сердца, дает надежду и веру в поддержку в любой ситуации", - рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова. Уточняется, что в состав гуманитарного груза для жителей Мелитополя вошло свыше 13,6 тысячи бутылок воды объемом полтора литра. Их доставили в штаб по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" представители столичного продуктового бизнеса. "За все время в Запорожскую область из Москвы доставили свыше 115 тонн гуманитарной помощи. Всего в новые территории организовали 84 отправки общим весом более 480 тонн", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250701/astrakhan-2026487109.html
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мелитополь, москва, запорожская область, здоровье - общество
Надежные люди, Мелитополь, Москва, Запорожская область, Здоровье - Общество
Более 20 тонн питьевой воды передали столичные предприниматели в Мелитополь
Московские предприниматели передали более 20 тонн питьевой воды в Мелитополь
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 20 тонн питьевой воды передали столичные предприниматели в Мелитополь, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Жителям города Мелитополя Запорожской области отправили очередную партию гуманитарного груза из Москвы. В него вошло и свыше 20 тонн воды, переданной в штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" представителями продуктового бизнеса. Ее помогли подготовить к отправке волонтеры города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гуманитарный груз распределят среди тех, кто нуждается в нем больше всего, в том числе передадут пожилым и маломобильным людям и многодетным семьям.
"Своевременное оказание помощи жителям новых регионов - важная задача для горожан. Питьевая вода является одной из жизненно необходимых категорий каждой гуманитарной отправки. Москвичи и столичные организации с готовностью откликнулись на возможность передать самое необходимое людям. Такая помощь не просто объединяет регионы, она сближает сердца, дает надежду и веру в поддержку в любой ситуации", - рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Уточняется, что в состав гуманитарного груза для жителей Мелитополя вошло свыше 13,6 тысячи бутылок воды объемом полтора литра. Их доставили в штаб по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" представители столичного продуктового бизнеса.
"За все время в Запорожскую область из Москвы доставили свыше 115 тонн гуманитарной помощи. Всего в новые территории организовали 84 отправки общим весом более 480 тонн", - подчеркивается в сообщении.