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Замглавы Росгидромета Радькова не признала вину по делу о мошенничестве
Замглавы Росгидромета Радькова не признала вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2025
Замглавы Росгидромета Радькова не признала вину по делу о мошенничестве
Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, не признает вину, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:09:00+03:00
2025-07-04T10:09:00+03:00
2025-07-04T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, не признает вину, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. "Вину не признает", - сказал защитник. Он пояснил, что сумма ущерба по делу составляет около 7 миллионов рублей. Радьковой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) может грозить до десяти лет лишения свободы. Радькова была назначена заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ноябре 2017 года.
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происшествия, россия
Замглавы Росгидромета Радькова не признала вину по делу о мошенничестве
Замглавы Росгидромета Радькова не признала вину по статье о мошенничестве
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, не признает вину, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов.
"Вину не признает", - сказал защитник.
Он пояснил, что сумма ущерба по делу составляет около 7 миллионов рублей.
Радьковой по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере) может грозить до десяти лет лишения свободы.
Радькова была назначена заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ноябре 2017 года.