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Замглавы Росгидромета Радькова не признала вину по делу о мошенничестве

Замглавы Росгидромета Радькова не признала вину по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.07.2025

Замглавы Росгидромета Радькова не признала вину по делу о мошенничестве

Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, не признает вину, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:09:00+03:00

2025-07-04T10:09:00+03:00

2025-07-04T11:11:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Замглавы Росгидромета Наталия Радькова, арестованная по статье о мошенничестве, не признает вину, сообщил РИА Новости ее адвокат Михаил Мушаилов. "Вину не признает", - сказал защитник. Он пояснил, что сумма ущерба по делу составляет около 7 миллионов рублей. Радьковой по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) может грозить до десяти лет лишения свободы. Радькова была назначена заместителем руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ноябре 2017 года.

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происшествия, россия