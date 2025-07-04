https://ria.ru/20250704/usloviya-2027072506.html

"Выставляют условия": в Киеве запаниковали после разговора Путина с Трампом

"Выставляют условия": в Киеве запаниковали после разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 04.07.2025

"Выставляют условия": в Киеве запаниковали после разговора Путина с Трампом

Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом демонстрирует, что мнение Украины в процессе урегулирования конфликта не... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T00:44:00+03:00

2025-07-04T00:44:00+03:00

2025-07-04T00:44:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом демонстрирует, что мнение Украины в процессе урегулирования конфликта не учитывается, такое мнение в Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Это (Разговор Трампа с Путиным. — Прим. ред.) означает, что переговоры о завершении войны идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия", — написал он.По мнению парламентария, после обсуждения условий урегулирования украинского кризиса с российским лидером хозяин Белого дома просто выдвинет Зеленскому ряд условий, которые он должен будет выполнить."Трагедия в том, что все это время из-за тупости и "отваги" одного (Зеленского. — Прим. ред.), жаждущего вечной власти и денег, гибнут люди", — резюмировал Дубинский.Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.

https://ria.ru/20250703/oon-2027043837.html

https://ria.ru/20250703/putin-2027041646.html

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в мире, киев, владимир путин, россия, дональд трамп, александр дубинский