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"Выставляют условия": в Киеве запаниковали после разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 04.07.2025
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00:44 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/usloviya-2027072506.html
"Выставляют условия": в Киеве запаниковали после разговора Путина с Трампом
"Выставляют условия": в Киеве запаниковали после разговора Путина с Трампом - РИА Новости, 04.07.2025
"Выставляют условия": в Киеве запаниковали после разговора Путина с Трампом
Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом демонстрирует, что мнение Украины в процессе урегулирования конфликта не... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T00:44:00+03:00
2025-07-04T00:44:00+03:00
в мире
киев
владимир путин
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом демонстрирует, что мнение Украины в процессе урегулирования конфликта не учитывается, такое мнение в Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Это (Разговор Трампа с Путиным. — Прим. ред.) означает, что переговоры о завершении войны идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия", — написал он.По мнению парламентария, после обсуждения условий урегулирования украинского кризиса с российским лидером хозяин Белого дома просто выдвинет Зеленскому ряд условий, которые он должен будет выполнить."Трагедия в том, что все это время из-за тупости и "отваги" одного (Зеленского. — Прим. ред.), жаждущего вечной власти и денег, гибнут люди", — резюмировал Дубинский.Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
https://ria.ru/20250703/oon-2027043837.html
https://ria.ru/20250703/putin-2027041646.html
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в мире, киев, владимир путин, россия, дональд трамп, александр дубинский
В мире, Киев, Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп, Александр Дубинский
"Выставляют условия": в Киеве запаниковали после разговора Путина с Трампом

Дубинский: разговор Путина с Трампом показал нежелание считаться с Украиной

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом демонстрирует, что мнение Украины в процессе урегулирования конфликта не учитывается, такое мнение в Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«
"Это (Разговор Трампа с Путиным. — Прим. ред.) означает, что переговоры о завершении войны идут между Москвой и Вашингтоном, а Киеву выставляют условия", — написал он.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа
Вчера, 20:10
По мнению парламентария, после обсуждения условий урегулирования украинского кризиса с российским лидером хозяин Белого дома просто выдвинет Зеленскому ряд условий, которые он должен будет выполнить.
"Трагедия в том, что все это время из-за тупости и "отваги" одного (Зеленского. — Прим. ред.), жаждущего вечной власти и денег, гибнут люди", — резюмировал Дубинский.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Ушаков рассказал, как завершился разговор Путина и Трампа
Вчера, 19:59
Очередной телефонный разговор президентов двух стран состоялся в четверг. Как сообщил Юрий Ушаков, лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и ситуацию на Ближнем Востоке.
Предыдущий разговор состоялся 14 июня. Он продлился 50 минут, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование украинского конфликта. Кроме того, Путин поздравил Трампа с днем рождения, 250-летием Сухопутных войск США и Днем американского флага.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Трамп в беседе с Путиным ставил вопрос о прекращении боев на Украине
Вчера, 19:37
 
В миреКиевВладимир ПутинРоссияДональд ТрампАлександр Дубинский
 
 
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