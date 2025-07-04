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Украинский министр заявил, что Киев будет производить оружие в Дании - РИА Новости, 04.07.2025
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16:12 04.07.2025 (обновлено: 16:25 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027225277.html
Украинский министр заявил, что Киев будет производить оружие в Дании
Украинский министр заявил, что Киев будет производить оружие в Дании - РИА Новости, 04.07.2025
Украинский министр заявил, что Киев будет производить оружие в Дании
Украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин. &quot;Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковом подписали историческое соглашение. Оно открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании&quot;, - написал Сметанин в своем Telegram-канале.Он заявил, что указанная страна стала первой, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства. Россия считает, что такого рода сделки мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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украина, россия, дания, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Дания, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Украинский министр заявил, что Киев будет производить оружие в Дании

Сметанин: украинская военная промышленность откроет производство оружия в Дании

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Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании, утверждает министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
«

"Сегодня в Копенгагене мы с министром промышленности Дании Мортеном Бёдсковом подписали историческое соглашение. Оно открывает путь к созданию украинских оборонных производств на территории Дании", - написал Сметанин в своем Telegram-канале.

Он заявил, что указанная страна стала первой, куда Украина экспортирует собственные оборонные технологии для производства.
Россия считает, что такого рода сделки мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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