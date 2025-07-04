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В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
В Британии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.07.2025
В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
Властям Украины во главе с Владимиром Зеленским нужно смириться с тем, что Киеву ни при каком раскладе не удастся вернуть потерянные территории, заявил... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:27:00+03:00
2025-07-04T06:27:00+03:00
2025-07-04T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Властям Украины во главе с Владимиром Зеленским нужно смириться с тем, что Киеву ни при каком раскладе не удастся вернуть потерянные территории, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Что точно правда: Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это", — сказал он.По словам эксперта, это уже признают как партнеры киевского режима в ЕС и США, так и сами украинцы, несмотря на попытки Зеленского и его окружения отрицать реальность и выдавать желаемое за действительное.В мае журнал American Statecraft сообщал, что стремление Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине. Автор отмечал, что глава киевского режима полностью игнорирует объективную реальность, и только чудо может помочь вернуть утраченные территории.
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, александр меркурис
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Александр Меркурис
В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
Меркурис: Зеленский должен смириться с невозможностью возврата территорий