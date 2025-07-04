Рейтинг@Mail.ru
В Британии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 04.07.2025 (обновлено: 10:13 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/ukraina-2027086915.html
В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
В Британии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.07.2025
В Британии сделали неожиданное заявление об Украине
Властям Украины во главе с Владимиром Зеленским нужно смириться с тем, что Киеву ни при каком раскладе не удастся вернуть потерянные территории, заявил... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T06:27:00+03:00
2025-07-04T10:13:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
александр меркурис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Властям Украины во главе с Владимиром Зеленским нужно смириться с тем, что Киеву ни при каком раскладе не удастся вернуть потерянные территории, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."Что точно правда: Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это", — сказал он.По словам эксперта, это уже признают как партнеры киевского режима в ЕС и США, так и сами украинцы, несмотря на попытки Зеленского и его окружения отрицать реальность и выдавать желаемое за действительное.В мае журнал American Statecraft сообщал, что стремление Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине. Автор отмечал, что глава киевского режима полностью игнорирует объективную реальность, и только чудо может помочь вернуть утраченные территории.
https://ria.ru/20250703/tramp-2026855586.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027079494.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, александр меркурис
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Александр Меркурис
В Британии сделали неожиданное заявление об Украине

Меркурис: Зеленский должен смириться с невозможностью возврата территорий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Властям Украины во главе с Владимиром Зеленским нужно смириться с тем, что Киеву ни при каком раскладе не удастся вернуть потерянные территории, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Что точно правда: Украина не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Британии раскрыли, что Трамп сделал из ненависти к Зеленскому
Вчера, 05:40
По словам эксперта, это уже признают как партнеры киевского режима в ЕС и США, так и сами украинцы, несмотря на попытки Зеленского и его окружения отрицать реальность и выдавать желаемое за действительное.
В мае журнал American Statecraft сообщал, что стремление Зеленского вернуть утраченные территории стало препятствием на пути к завершению боевых действий на Украине. Автор отмечал, что глава киевского режима полностью игнорирует объективную реальность, и только чудо может помочь вернуть утраченные территории.
Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на авиабазе Эндрюс - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
"Утомил": в США обрушились на Трампа из-за решения по Украине
03:22
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийАлександр Меркурис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала