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Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели, сообщил Бречалов - РИА Новости, 04.07.2025
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11:33 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/udmurtija-2027134486.html
Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели, сообщил Бречалов
Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели, сообщил Бречалов - РИА Новости, 04.07.2025
Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели, сообщил Бречалов
Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели благодаря системе радиоэлектронной борьбы, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T11:33:00+03:00
2025-07-04T11:33:00+03:00
александр бречалов
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели благодаря системе радиоэлектронной борьбы, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА, силы и средства готовы. Также Бречалов сообщал, что системой ПВО были сбиты 2 БПЛА. "Мы продолжаем отражать атаку украинских террористов. Третий БПЛА благодаря предпринятым мерам радиоэлектронной борьбы потерял координаты, упал вне зоны досягаемости цели. Но при этом опасность сохраняется", - сказал Бречалов.
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удмуртская республика (удмуртия)
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александр бречалов, происшествия, удмуртская республика (удмуртия)
Александр Бречалов, Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели, сообщил Бречалов

Бречалов: третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 4 июл - РИА Новости. Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели благодаря системе радиоэлектронной борьбы, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА, силы и средства готовы.
Также Бречалов сообщал, что системой ПВО были сбиты 2 БПЛА.
"Мы продолжаем отражать атаку украинских террористов. Третий БПЛА благодаря предпринятым мерам радиоэлектронной борьбы потерял координаты, упал вне зоны досягаемости цели. Но при этом опасность сохраняется", - сказал Бречалов.
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Александр БречаловПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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