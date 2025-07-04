https://ria.ru/20250704/udmurtija-2027134486.html

Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели, сообщил Бречалов

Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели, сообщил Бречалов - РИА Новости, 04.07.2025

Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели, сообщил Бречалов

Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели благодаря системе радиоэлектронной борьбы, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T11:33:00+03:00

2025-07-04T11:33:00+03:00

2025-07-04T11:33:00+03:00

александр бречалов

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 4 июл - РИА Новости. Третий беспилотник упал в Удмуртии, не достигнув цели благодаря системе радиоэлектронной борьбы, сообщил глава региона Александр Бречалов в своём Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в городах и районах Удмуртии звучат сирены из-за угрозы атаки БПЛА, силы и средства готовы. Также Бречалов сообщал, что системой ПВО были сбиты 2 БПЛА. "Мы продолжаем отражать атаку украинских террористов. Третий БПЛА благодаря предпринятым мерам радиоэлектронной борьбы потерял координаты, упал вне зоны досягаемости цели. Но при этом опасность сохраняется", - сказал Бречалов.

https://ria.ru/20250702/podrostki-2026719802.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, происшествия, удмуртская республика (удмуртия)