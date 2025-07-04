https://ria.ru/20250704/udary-2027247351.html

"Самая страшная ночь для ВСУ": какие цели поразили российские войска

"Самая страшная ночь для ВСУ": какие цели поразили российские войска - РИА Новости, 04.07.2025

"Самая страшная ночь для ВСУ": какие цели поразили российские войска

Вооруженные силы России нанесли несколько дней подряд наносят массированные комбинированные удары различными видами вооружения по предприятиям ВПК, штабам и... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:21:00+03:00

2025-07-04T17:21:00+03:00

2025-07-04T17:21:00+03:00

киев

россия

сумская область

сергей лебедев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли несколько дней подряд наносят массированные комбинированные удары различными видами вооружения по предприятиям ВПК, штабам и местам дислокации противника, паромным переправам и мостам, железнодорожным станциям.Сильнейший удар был нанесен по Киеву, громко было в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской области. В Киеве особенно много попаданий, похоже, система ПВО города уже не справляется, пылает академия СБУ.В Киеве не видно небо из-за пожаров, ПВО не справляетсяОсобенно мощной атаке подвергся сегодня Киев, вспыхнувшие после взрывов пожары привели к облакам черного дыма, накрыли несколько районов города плотной пеленой. В украинских СМИ призывают никого не выходить на улицу из-за высокой концентрации в воздухе продуктов горения.ПВО противника работает всё хуже и хуже, что неудивительно, последнее время всё чаще приходят сообщения о поражении ЗРК "Пэтриот", призванных защищать украинскую столицу.Об уничтожении сегодня очередной американской системы ПВО написали в телеграмм-канале Win/Wi: "В районе аэропорта Борисполя ликвидирована батарея ЗРК "Пэтриот" в полном составе. Сначала БПЛА разведали боем, потом еще рой подавил РЛС, затем прицельное попадание "Кинжалом".По заводам, железной дороге и академии СБУ в КиевеО серьезном ударе по заводам, выпускающим военную продукцию в Киеве, сообщил подпольщик Сергей Лебедев."Прилеты в завод "Артема". На заводе очень много что делается для ВПК. Скорее всего, основные удары по цехам, где собирают управление для безэкипажных плавсредств. Это сейчас очень актуально.Сообщают о прилетах в Киевский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ). Это промзона на ул. Ушинского. Занимается ремонтом серьезной техники. Есть сообщения о том, что на заводе делали детали и собирали БПЛА с серьезными характеристиками, основные из которых дальность полета свыше 1000 км", —написал подпольщик.Также под атакой оказалась логистика города, частично разрушены железнодорожная инфраструктура, движение в западном направлении ограничено. На ж/д перегонах пробки из железнодорожных составов."На юго-западе от Киева огнём объят таможенный терминал в районе ж/д станции Васильков-1. Пожар сопровождает вторичная детонация", — написал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его сведениям, "повреждения получила и Национальная академия СБУ".То, что в Киеве после ракетно-дронового налета горит академия СБУ, подтвердили и в телеграмм-канале "Украина.ру".Грибовидное облако над ЖитомиромИнтернет облетели апокалипсические кадры из Житомира. На кадрах огромное грибовидное облако, как после ядерного взрыва, черного дыма поднимается над горизонтом.Сначала украинские СМИ писали об взрыве на АЗС, потом пошли сообщения о катастрофе на каких-то военных предприятиях. Свою версию происшедшего озвучил, и координатор подполья Сергей Лебедев."А вот теперь интересное: местному населению порекомендовали не гулять по улице и закрыть окна. Одна из версий, что на складе были снаряды с обедненным ураном", — написал он в телеграмм-канале.По мостамСильно досталось в этот раз и логистики ВСУ, был уничтожен мост через реку Волчья в районе Андреевка-Клевцово, сообщил "Донбасский партизан"."Этот мост представлял собой ключевой элемент тылового снабжения украинских формирований, обеспечивая движение инженерной и грузовой техники, а также переброску личного состава и боеприпасов", — написали в телеграмм-канале.Удары наносятся по всей УкраинеПод ударами также оказалась Сумская область, где под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура и ПВД.Полтавская область, где наносились удары по логистике, железке и топливным базам. Зафиксированы были повторные поражения.Черниговская область, где ВС РФ отработали по военной активности на севере и транзитным точкам.Черкасская область: удары — по складам, маскированным под гражданские объекты. О чем сообщает подпольщик Лебедев."Выделяется также плотная серия ударов по Полтавской и Черкасской областям, где ранее были выявлены крупные логистические хабы и точки подготовки западной техники", — написал он в телеграмм-канале.

киев

россия

сумская область

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киев, россия, сумская область, сергей лебедев, служба безопасности украины