"Самая страшная ночь для ВСУ": какие цели поразили российские войска
© Минобороны РоссииПодводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли несколько дней подряд наносят массированные комбинированные удары различными видами вооружения по предприятиям ВПК, штабам и местам дислокации противника, паромным переправам и мостам, железнодорожным станциям.
Сильнейший удар был нанесен по Киеву, громко было в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской области. В Киеве особенно много попаданий, похоже, система ПВО города уже не справляется, пылает академия СБУ.
В Киеве не видно небо из-за пожаров, ПВО не справляется
Особенно мощной атаке подвергся сегодня Киев, вспыхнувшие после взрывов пожары привели к облакам черного дыма, накрыли несколько районов города плотной пеленой. В украинских СМИ призывают никого не выходить на улицу из-за высокой концентрации в воздухе продуктов горения.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом
ПВО противника работает всё хуже и хуже, что неудивительно, последнее время всё чаще приходят сообщения о поражении ЗРК "Пэтриот", призванных защищать украинскую столицу.
Об уничтожении сегодня очередной американской системы ПВО написали в телеграмм-канале Win/Wi: "В районе аэропорта Борисполя ликвидирована батарея ЗРК "Пэтриот" в полном составе. Сначала БПЛА разведали боем, потом еще рой подавил РЛС, затем прицельное попадание "Кинжалом".
По заводам, железной дороге и академии СБУ в Киеве
О серьезном ударе по заводам, выпускающим военную продукцию в Киеве, сообщил подпольщик Сергей Лебедев.
"Прилеты в завод "Артема". На заводе очень много что делается для ВПК. Скорее всего, основные удары по цехам, где собирают управление для безэкипажных плавсредств. Это сейчас очень актуально.
© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные в Киеве
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные в Киеве
Сообщают о прилетах в Киевский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ). Это промзона на ул. Ушинского. Занимается ремонтом серьезной техники. Есть сообщения о том, что на заводе делали детали и собирали БПЛА с серьезными характеристиками, основные из которых дальность полета свыше 1000 км", —написал подпольщик.
Также под атакой оказалась логистика города, частично разрушены железнодорожная инфраструктура, движение в западном направлении ограничено. На ж/д перегонах пробки из железнодорожных составов.
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
"На юго-западе от Киева огнём объят таможенный терминал в районе ж/д станции Васильков-1. Пожар сопровождает вторичная детонация", — написал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его сведениям, "повреждения получила и Национальная академия СБУ".
То, что в Киеве после ракетно-дронового налета горит академия СБУ, подтвердили и в телеграмм-канале "Украина.ру".
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Грибовидное облако над Житомиром
Интернет облетели апокалипсические кадры из Житомира. На кадрах огромное грибовидное облако, как после ядерного взрыва, черного дыма поднимается над горизонтом.
Сначала украинские СМИ писали об взрыве на АЗС, потом пошли сообщения о катастрофе на каких-то военных предприятиях. Свою версию происшедшего озвучил, и координатор подполья Сергей Лебедев.
© Кадр видео из соцсетейДым на месте взрыва в Житомире
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте взрыва в Житомире
"А вот теперь интересное: местному населению порекомендовали не гулять по улице и закрыть окна. Одна из версий, что на складе были снаряды с обедненным ураном", — написал он в телеграмм-канале.
По мостам
Сильно досталось в этот раз и логистики ВСУ, был уничтожен мост через реку Волчья в районе Андреевка-Клевцово, сообщил "Донбасский партизан".
© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
© Минобороны России
"Этот мост представлял собой ключевой элемент тылового снабжения украинских формирований, обеспечивая движение инженерной и грузовой техники, а также переброску личного состава и боеприпасов", — написали в телеграмм-канале.
Удары наносятся по всей Украине
Под ударами также оказалась Сумская область, где под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура и ПВД.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Полтавская область, где наносились удары по логистике, железке и топливным базам. Зафиксированы были повторные поражения.
Черниговская область, где ВС РФ отработали по военной активности на севере и транзитным точкам.
Черкасская область: удары — по складам, маскированным под гражданские объекты. О чем сообщает подпольщик Лебедев.
© ГСЧС Одесской областиУкраинские пожарные на месте пожара в Одессе. Кадр видео
© ГСЧС Одесской области
"Выделяется также плотная серия ударов по Полтавской и Черкасской областям, где ранее были выявлены крупные логистические хабы и точки подготовки западной техники", — написал он в телеграмм-канале.