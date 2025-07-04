https://ria.ru/20250704/tula-2027228013.html
Резидентам "Сделано в Тульской области" прорабатывают допподдержку
Резидентам "Сделано в Тульской области" прорабатывают допподдержку - РИА Новости, 04.07.2025
Резидентам "Сделано в Тульской области" прорабатывают допподдержку
Тульский центр "Мой бизнес" совместно с министерством развития предпринимательства и торговли региона прорабатывают и расширяют новые меры поддержки резидентов... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T16:27:00+03:00
2025-07-04T16:27:00+03:00
2025-07-04T16:27:00+03:00
твой бизнес
тульская область
светлана никитина
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746434486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c21f1dc5b8141124f35807f45c4765a.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тульский центр "Мой бизнес" совместно с министерством развития предпринимательства и торговли региона прорабатывают и расширяют новые меры поддержки резидентов проекта "Сделано в Тульской области", сообщает пресс-служба правительства региона. Данная тема обсуждалась на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, которое прошло в тульском центре "Мой бизнес" под руководством первого заместителя губернатора председателя правительства региона Михаила Пантелеева. Новые меры поддержки прорабатывают по поручению губернатора региона Дмитрия Миляева по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". "В настоящее время проект ("Сделано в Тульской области" — ред.) объединил 274 производителя самого разного масштаба – от градообразующих предприятий до местных мастеров и ремесленников", — сказала руководитель Центра Светлана Никитина, ее слова приводит пресс-служба. Среди новых мер поддержки — возможность участия в проекте предпринимателей, осуществляющих услуги в сфере гастрономии, кинематографа, дизайна, теле- и радиовещания, издательской деятельности и индивидуальные условия для предпринимателей-участников СВО и их семей. Кроме того, рассматриваются новые форматы продвижения продукции участников проекта: вендинговые автоматы, ярмарки в соседних регионах и дружественных странах, размещение продукции на заправочных станциях, создание единого сайта "Сделано в Тульской области", внедрение категории повышенного кешбэка за покупку локальных товаров под брендом "Сделано Тула". Также вместе с Универмагом тульских брендов планируется открытие супермаркета "Сделано в Тульской области", специализирующегося на продовольственной продукции только для тульских товаропроизводителей. Никитина также отметила, что в настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром, которое в дальнейшем позволит оформить заявку на участие в проекте "Сделано в России". По итогам Совета Пантелеев поручил министру развития предпринимательства и торговли Тульской области Александру Ильинскому актуализировать работу института инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах, проработать меры поддержки для молодых предпринимателей и участников СВО, которые планируют открыть свое дело.
https://ria.ru/20250703/tyva-2026926851.html
https://ria.ru/20250702/predprinimateli-2026797714.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746434486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c4726d43b421e2d05e70668ff8e2853.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, светлана никитина, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Тульская область, Светлана Никитина, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Резидентам "Сделано в Тульской области" прорабатывают допподдержку
Новые меры поддержки организуют для участников "Сделано в Тульской области"
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тульский центр "Мой бизнес" совместно с министерством развития предпринимательства и торговли региона прорабатывают и расширяют новые меры поддержки резидентов проекта "Сделано в Тульской области", сообщает пресс-служба правительства региона.
Данная тема обсуждалась на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, которое прошло в тульском центре "Мой бизнес" под руководством первого заместителя губернатора председателя правительства региона Михаила Пантелеева.
Новые меры поддержки прорабатывают по поручению губернатора региона Дмитрия Миляева по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
"В настоящее время проект ("Сделано в Тульской области" — ред.) объединил 274 производителя самого разного масштаба – от градообразующих предприятий до местных мастеров и ремесленников", — сказала руководитель Центра Светлана Никитина, ее слова приводит пресс-служба.
Среди новых мер поддержки — возможность участия в проекте предпринимателей, осуществляющих услуги в сфере гастрономии, кинематографа, дизайна, теле- и радиовещания, издательской деятельности и индивидуальные условия для предпринимателей-участников СВО и их семей.
Кроме того, рассматриваются новые форматы продвижения продукции участников проекта: вендинговые автоматы, ярмарки в соседних регионах и дружественных странах, размещение продукции на заправочных станциях, создание единого сайта "Сделано в Тульской области", внедрение категории повышенного кешбэка за покупку локальных товаров под брендом "Сделано Тула".
Также вместе с Универмагом тульских брендов планируется открытие супермаркета "Сделано в Тульской области", специализирующегося на продовольственной продукции только для тульских товаропроизводителей.
Никитина также отметила, что в настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром, которое в дальнейшем позволит оформить заявку на участие в проекте "Сделано в России".
По итогам Совета Пантелеев поручил министру развития предпринимательства и торговли Тульской области Александру Ильинскому актуализировать работу института инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах, проработать меры поддержки для молодых предпринимателей и участников СВО, которые планируют открыть свое дело.