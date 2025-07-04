https://ria.ru/20250704/tula-2027228013.html

Резидентам "Сделано в Тульской области" прорабатывают допподдержку

Резидентам "Сделано в Тульской области" прорабатывают допподдержку - РИА Новости, 04.07.2025

Резидентам "Сделано в Тульской области" прорабатывают допподдержку

Тульский центр "Мой бизнес" совместно с министерством развития предпринимательства и торговли региона прорабатывают и расширяют новые меры поддержки резидентов... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T16:27:00+03:00

2025-07-04T16:27:00+03:00

2025-07-04T16:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Тульский центр "Мой бизнес" совместно с министерством развития предпринимательства и торговли региона прорабатывают и расширяют новые меры поддержки резидентов проекта "Сделано в Тульской области", сообщает пресс-служба правительства региона. Данная тема обсуждалась на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, которое прошло в тульском центре "Мой бизнес" под руководством первого заместителя губернатора председателя правительства региона Михаила Пантелеева. Новые меры поддержки прорабатывают по поручению губернатора региона Дмитрия Миляева по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". "В настоящее время проект ("Сделано в Тульской области" — ред.) объединил 274 производителя самого разного масштаба – от градообразующих предприятий до местных мастеров и ремесленников", — сказала руководитель Центра Светлана Никитина, ее слова приводит пресс-служба. Среди новых мер поддержки — возможность участия в проекте предпринимателей, осуществляющих услуги в сфере гастрономии, кинематографа, дизайна, теле- и радиовещания, издательской деятельности и индивидуальные условия для предпринимателей-участников СВО и их семей. Кроме того, рассматриваются новые форматы продвижения продукции участников проекта: вендинговые автоматы, ярмарки в соседних регионах и дружественных странах, размещение продукции на заправочных станциях, создание единого сайта "Сделано в Тульской области", внедрение категории повышенного кешбэка за покупку локальных товаров под брендом "Сделано Тула". Также вместе с Универмагом тульских брендов планируется открытие супермаркета "Сделано в Тульской области", специализирующегося на продовольственной продукции только для тульских товаропроизводителей. Никитина также отметила, что в настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром, которое в дальнейшем позволит оформить заявку на участие в проекте "Сделано в России". По итогам Совета Пантелеев поручил министру развития предпринимательства и торговли Тульской области Александру Ильинскому актуализировать работу института инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах, проработать меры поддержки для молодых предпринимателей и участников СВО, которые планируют открыть свое дело.

https://ria.ru/20250703/tyva-2026926851.html

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тульская область, светлана никитина, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса