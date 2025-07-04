Рейтинг@Mail.ru
Миляев: корпоративный спорт — стратегический приоритет комиссии Госсовета - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
15:06 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/tula-2027204015.html
Миляев: корпоративный спорт — стратегический приоритет комиссии Госсовета
Миляев: корпоративный спорт — стратегический приоритет комиссии Госсовета - РИА Новости, 04.07.2025
Миляев: корпоративный спорт — стратегический приоритет комиссии Госсовета
Председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обозначил корпоративный спорт как один... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:06:00+03:00
2025-07-04T15:06:00+03:00
тульская область
тульская область
россия
дмитрий миляев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027198978_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_94738345c9944b2c1883c4b8114913a2.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обозначил корпоративный спорт как один из ключевых резервов роста вовлеченности трудоспособного населения в систематические занятия физкультурой, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев рассказал о ключевых инициативах, направленных на выполнение поручения президента РФ Владимира Путина сделать спорт нормой жизни для 70% населения нашей страны. "Потенциал для дальнейшего роста массовости занимающихся спортом лежит в вовлечении в спорт людей трудоспособного возраста. Поэтому одним из драйверов развития может и должен стать корпоративный спорт", - привели слова Миляева в пресс-службе облправительства. Он напомнил, что в правительство внесен проект программы развития корпоративного спорта до 2030 года. Документ предусматривает увеличение числа занимающихся, количества спортивных клубов по месту работы и корпоративных спортивных мероприятий. В числе сдерживающих факторов в развитии корпоративного спорта глава комиссии Госсовета по спорту назвал недостаточную мотивацию работников и работодателей, недостаток мер господдержки работодателей, развивающих корпоративный спорт, а также "пассивность" спортивных федераций и органов власти, нехватку квалифицированных кадров, спортсооружений и методической поддержки. Для преодоления этих препятствий Миляев предложил вводить такие меры поощрения работников как дополнительные дни к отпуску, компенсацию затрат, связанных с занятиями спортом, стимулирующие выплаты за получение знака ГТО. Необходимо также предоставлять налоговые и иные финансовые и нефинансовые преференции работодателям, развивающим спорт, учитывать показатели развития корпоративного спорта в системе публичной оценки компаний. Участники заседания высказали предложения определить единого оператора субъекта сферы физкультуры и спорта с координационными функциями в области корпоративного спорта, разработать единый цифровой ресурс и сводный рейтинг развития корпоративного спорта, проводить на уровне регионов Спартакиаду органов исполнительной власти и субъектов предпринимательства, внедрить стимулирующие меры господдержки для субъектов МСП, которые продвигают спорт. На заседании также шла речь о лучших практиках регионов в вопросе создания спортивной инфраструктуры. Миляев, в частности, отметил, что местом для занятия массовым спортом могут служить и городские общественные пространства.
https://ria.ru/20250703/tula-2026872321.html
https://ria.ru/20250619/maslo-2024048454.html
https://ria.ru/20250423/proizvodstvo-2012927337.html
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027198978_151:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_88e5aea11108eb9a67c4496446ce6460.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, россия, дмитрий миляев, владимир путин
Тульская область, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Владимир Путин
Миляев: корпоративный спорт — стратегический приоритет комиссии Госсовета

Дмитрий Миляев: корпоративный спорт является приоритетом комиссии Госсовета

© Фото : Правительство Тульской области Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обозначил корпоративный спорт как один из ключевых резервов роста вовлеченности трудоспособного населения в систематические занятия физкультурой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Миляев рассказал о ключевых инициативах, направленных на выполнение поручения президента РФ Владимира Путина сделать спорт нормой жизни для 70% населения нашей страны.
Форум Инженеры будущего в Тульской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Молодежный форум "Инженеры будущего" прошел в Тульской области
3 июля, 09:46
"Потенциал для дальнейшего роста массовости занимающихся спортом лежит в вовлечении в спорт людей трудоспособного возраста. Поэтому одним из драйверов развития может и должен стать корпоративный спорт", - привели слова Миляева в пресс-службе облправительства.
Он напомнил, что в правительство внесен проект программы развития корпоративного спорта до 2030 года. Документ предусматривает увеличение числа занимающихся, количества спортивных клубов по месту работы и корпоративных спортивных мероприятий.
В числе сдерживающих факторов в развитии корпоративного спорта глава комиссии Госсовета по спорту назвал недостаточную мотивацию работников и работодателей, недостаток мер господдержки работодателей, развивающих корпоративный спорт, а также "пассивность" спортивных федераций и органов власти, нехватку квалифицированных кадров, спортсооружений и методической поддержки.
Линия розлива масла - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло
19 июня, 21:04
Для преодоления этих препятствий Миляев предложил вводить такие меры поощрения работников как дополнительные дни к отпуску, компенсацию затрат, связанных с занятиями спортом, стимулирующие выплаты за получение знака ГТО. Необходимо также предоставлять налоговые и иные финансовые и нефинансовые преференции работодателям, развивающим спорт, учитывать показатели развития корпоративного спорта в системе публичной оценки компаний.
Участники заседания высказали предложения определить единого оператора субъекта сферы физкультуры и спорта с координационными функциями в области корпоративного спорта, разработать единый цифровой ресурс и сводный рейтинг развития корпоративного спорта, проводить на уровне регионов Спартакиаду органов исполнительной власти и субъектов предпринимательства, внедрить стимулирующие меры господдержки для субъектов МСП, которые продвигают спорт.
На заседании также шла речь о лучших практиках регионов в вопросе создания спортивной инфраструктуры. Миляев, в частности, отметил, что местом для занятия массовым спортом могут служить и городские общественные пространства.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Haval будет производить коробки передач в Тульской области
23 апреля, 13:03
 
Тульская областьТульская областьРоссияДмитрий МиляевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала