https://ria.ru/20250704/tula-2027204015.html

Миляев: корпоративный спорт — стратегический приоритет комиссии Госсовета

Миляев: корпоративный спорт — стратегический приоритет комиссии Госсовета - РИА Новости, 04.07.2025

Миляев: корпоративный спорт — стратегический приоритет комиссии Госсовета

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обозначил корпоративный спорт как один... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:06:00+03:00

2025-07-04T15:06:00+03:00

2025-07-04T15:06:00+03:00

тульская область

тульская область

россия

дмитрий миляев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027198978_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_94738345c9944b2c1883c4b8114913a2.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт", губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обозначил корпоративный спорт как один из ключевых резервов роста вовлеченности трудоспособного населения в систематические занятия физкультурой, сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев рассказал о ключевых инициативах, направленных на выполнение поручения президента РФ Владимира Путина сделать спорт нормой жизни для 70% населения нашей страны. "Потенциал для дальнейшего роста массовости занимающихся спортом лежит в вовлечении в спорт людей трудоспособного возраста. Поэтому одним из драйверов развития может и должен стать корпоративный спорт", - привели слова Миляева в пресс-службе облправительства. Он напомнил, что в правительство внесен проект программы развития корпоративного спорта до 2030 года. Документ предусматривает увеличение числа занимающихся, количества спортивных клубов по месту работы и корпоративных спортивных мероприятий. В числе сдерживающих факторов в развитии корпоративного спорта глава комиссии Госсовета по спорту назвал недостаточную мотивацию работников и работодателей, недостаток мер господдержки работодателей, развивающих корпоративный спорт, а также "пассивность" спортивных федераций и органов власти, нехватку квалифицированных кадров, спортсооружений и методической поддержки. Для преодоления этих препятствий Миляев предложил вводить такие меры поощрения работников как дополнительные дни к отпуску, компенсацию затрат, связанных с занятиями спортом, стимулирующие выплаты за получение знака ГТО. Необходимо также предоставлять налоговые и иные финансовые и нефинансовые преференции работодателям, развивающим спорт, учитывать показатели развития корпоративного спорта в системе публичной оценки компаний. Участники заседания высказали предложения определить единого оператора субъекта сферы физкультуры и спорта с координационными функциями в области корпоративного спорта, разработать единый цифровой ресурс и сводный рейтинг развития корпоративного спорта, проводить на уровне регионов Спартакиаду органов исполнительной власти и субъектов предпринимательства, внедрить стимулирующие меры господдержки для субъектов МСП, которые продвигают спорт. На заседании также шла речь о лучших практиках регионов в вопросе создания спортивной инфраструктуры. Миляев, в частности, отметил, что местом для занятия массовым спортом могут служить и городские общественные пространства.

https://ria.ru/20250703/tula-2026872321.html

https://ria.ru/20250619/maslo-2024048454.html

https://ria.ru/20250423/proizvodstvo-2012927337.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, россия, дмитрий миляев, владимир путин