https://ria.ru/20250704/tramp-2027312267.html

Трамп после разговора с Зеленским созвонился с Мерцем и Макроном

Трамп после разговора с Зеленским созвонился с Мерцем и Макроном - РИА Новости, 04.07.2025

Трамп после разговора с Зеленским созвонился с Мерцем и Макроном

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:56:00+03:00

2025-07-04T21:56:00+03:00

2025-07-04T21:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил американский телеканал CNN. В пятницу Трамп созвонился с Владимиром Зеленским. По данным портала Axios, президент США якобы заявил о желании американских властей помочь киевскому режиму в укреплении противовоздушной обороны, а также пообещал проверить, поставки каких именно видов вооружения были ранее приостановлены со стороны Соединенных Штатов. "Трамп также сегодня разговаривал по телефону с Мерцем, Макроном. Обсуждалась возможность покупки Германией некоторых батарей Patriot у США для их передачи Украине", - сказал корреспондент в эфире телеканала. Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250417/zelenskiy-2011701790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, германия, дональд трамп, фридрих мерц, эммануэль макрон, нато, politico, nbc