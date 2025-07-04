Трамп после разговора с Зеленским созвонился с Мерцем и Макроном
CNN: Трамп, помимо Зеленского, провел телефонные переговоры с Мерцем и Макроном
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил американский телеканал CNN.
В пятницу Трамп созвонился с Владимиром Зеленским. По данным портала Axios, президент США якобы заявил о желании американских властей помочь киевскому режиму в укреплении противовоздушной обороны, а также пообещал проверить, поставки каких именно видов вооружения были ранее приостановлены со стороны Соединенных Штатов.
Во вторник издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.