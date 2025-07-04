https://ria.ru/20250704/tatarstan-2027202256.html

Четыре партии выдвинули кандидатов на пост главы Татарстана, сообщила ЦИК

Четыре партии выдвинули кандидатов на пост главы Татарстана, сообщила ЦИК - РИА Новости, 04.07.2025

Четыре партии выдвинули кандидатов на пост главы Татарстана, сообщила ЦИК

Четыре партии в Татарстане приняли решение о выдвижении кандидатов на выборах раиса (главы) республики, документы в Центризбирком Татарстана представил кандидат РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:04:00+03:00

2025-07-04T15:04:00+03:00

2025-07-04T15:04:00+03:00

республика татарстан

политика

республика татарстан (татарстан)

виталий смирнов (почетный президент окр)

рустам минниханов

лдпр

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КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Четыре партии в Татарстане приняли решение о выдвижении кандидатов на выборах раиса (главы) республики, документы в Центризбирком Татарстана представил кандидат от ЛДПР, сообщает региональная ЦИК. "По состоянию на 4 июля политическими партиями приняты решения о выдвижении следующих кандидатов на выборах раиса Республики Татарстан: Виталий Смирнов - партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", Рустам Минниханов - партия "Единая Россия", Хафиз Миргалимов - КПРФ, Руслан Юсупов - ЛДПР. Документы в ЦИК РТ на данный момент представил кандидат от партии ЛДПР Руслан Юсупов", - говорится в сообщении. Прием документов от кандидатов продолжится до 18.00 11 июля. Решение о назначении выборов главы Татарстана на единый день голосования 14 сентября принято парламентом республики. Согласно законодательству, право на выдвижение кандидатов принадлежит только политическим партиям. Самовыдвижение не предусмотрено. Председатель центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что этап выдвижения - основа всей избирательной кампании. "Для нас особенно важно, чтобы все происходило в точном соответствии с законом и в условиях равного доступа для всех политических партий и участников избирательного процесса", - сказал он. Кондратьев подчеркнул, что выборы главы Татарстана - это возможность для каждого жителя республики определить ее будущее. "Избирательная система Татарстана полностью готова к выдвижению и регистрации кандидатов на выборах всех уровней, планомерно проводится подготовка к голосованию", - добавил Кондратьев. Этап регистрации кандидатов начнется после завершения периода выдвижения и подачи документов. Для участия в выборах раиса (главы) Республики Татарстан каждый кандидат должен заручиться поддержкой не менее 384 депутатов представительных органов муниципальных образований, включая не менее 96 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Подписи должны быть собраны не менее чем в 34 муниципальных образованиях республики.

https://ria.ru/20250702/tatarstan-2026758229.html

https://ria.ru/20250702/tatarstan-2026715141.html

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политика, республика татарстан (татарстан), виталий смирнов (почетный президент окр), рустам минниханов, лдпр, единая россия, кпрф