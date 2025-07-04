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Депутат из Владивостока выразил соболезнования в связи со смертью Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
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10:22 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/tarabarin-2027110274.html
Депутат из Владивостока выразил соболезнования в связи со смертью Гудкова
Депутат из Владивостока выразил соболезнования в связи со смертью Гудкова - РИА Новости, 04.07.2025
Депутат из Владивостока выразил соболезнования в связи со смертью Гудкова
Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин рассказал РИА Новости, что гордился уважением погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T10:22:00+03:00
2025-07-04T10:22:00+03:00
курская область
россия
владивосток
михаил гудков
олег кожемяко
александр хинштейн
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин рассказал РИА Новости, что гордился уважением погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, с которым служил в зоне СВО с ноября 2022 года. В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота". "Мы с ним служили в зоне спецоперации вместе. Горжусь, люблю, уважаю. Уважал, любил... Сильный, верный друг, хороший боевой товарищ. Всегда помогал во всем, направлял, подсказывал. По возрасту младше меня, но в звании, понятно, выше. Мой позывной - "депутат ", а он звал меня Виктор Николаевич или Николаевич. Обращался на "вы", что удивляло многих: почему комбриг так ко мне обращается? А он просто уважал и об этом часто говорил, а я этим гордился", - рассказал Тарабарин. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала. Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями". В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
https://ria.ru/20250703/gudkov-2027055869.html
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курская область, россия, владивосток, михаил гудков, олег кожемяко, александр хинштейн, общество
Курская область, Россия, Владивосток, Михаил Гудков, Олег Кожемяко, Александр Хинштейн, Общество
Депутат из Владивостока выразил соболезнования в связи со смертью Гудкова

Тарабарин гордился уважением погибшего замглавкома ВМФ Гудкова

© Фото : Минобороны РоссииМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Минобороны России
Михаил Гудков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июл - РИА Новости. Депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин рассказал РИА Новости, что гордился уважением погибшего в Курской области заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова, с которым служил в зоне СВО с ноября 2022 года.
В среду Минобороны РФ сообщило о гибели заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам героя России генерала-майора Михаила Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что замглавкома ВМФ - "сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота".
Видео с погибшим в Курской области замглавкома ВМФ Михаилом Гудковым - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Губернатор Приморья опубликовал видео с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
3 июля, 21:35
"Мы с ним служили в зоне спецоперации вместе. Горжусь, люблю, уважаю. Уважал, любил... Сильный, верный друг, хороший боевой товарищ. Всегда помогал во всем, направлял, подсказывал. По возрасту младше меня, но в звании, понятно, выше. Мой позывной - "депутат ", а он звал меня Виктор Николаевич или Николаевич. Обращался на "вы", что удивляло многих: почему комбриг так ко мне обращается? А он просто уважал и об этом часто говорил, а я этим гордился", - рассказал Тарабарин.
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что в регионе увековечат память генерала.
Гудков родился в Донбассе. Он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Возглавлял 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях в Курской области. Осенью 2023-го его наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
В марте этого года Гудкова назначили заместителем главнокомандующего ВМФ. Несмотря на повышение, он продолжал в оперативном режиме координировать действия 155-й бригады, а также других соединений морской пехоты.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
3 июля, 17:48
 
Курская областьРоссияВладивостокМихаил ГудковОлег КожемякоАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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