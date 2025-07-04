https://ria.ru/20250704/t-bank-2027246938.html

Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна для банков в долгосрочной перспективе

Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна для банков в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 04.07.2025

Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна для банков в долгосрочной перспективе

"Гонка кешбэков" неэффективна для банков в долгосрочной перспективе, выигрывать будет тот, кто делает удобные, быстрые и защищенные платежные сервисы, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:19:00+03:00

2025-07-04T17:19:00+03:00

2025-07-04T17:19:00+03:00

технологии

т-банк (ао «тинькофф банк»)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580090975_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_b657737e180493eb837a94c4bc6be407.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Гонка кешбэков" неэффективна для банков в долгосрочной перспективе, выигрывать будет тот, кто делает удобные, быстрые и защищенные платежные сервисы, сообщил вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов. Он выступил в рамках сессии "Платежи: от количества к качеству" Финансового конгресса Банка России в пятницу. "Всегда будут банки, которые будут “заливать” кешбэком клиентов ради того, чтобы, ворвавшись на рынок, попытаться откусить кусочек у каждого игрока. Это вопрос экономики: насколько долго они смогут столько тратить на это, насколько это эффективно, насколько это действительно создает базу лояльности. Чаще всего, когда прекращаешь заливать в таком объеме кешбэк, вся “органика” улетучивается", – отметил Хромов, его слова приводит банк. Он заключил, что в перспективе будет выигрывать тот, кто делает уникально удобные, быстрые и защищенные платежные сервисы.

https://ria.ru/20250701/t-bank-2026460784.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»)