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Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна для банков в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 04.07.2025
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17:19 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/t-bank-2027246938.html
Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна для банков в долгосрочной перспективе
Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна для банков в долгосрочной перспективе - РИА Новости, 04.07.2025
Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна для банков в долгосрочной перспективе
"Гонка кешбэков" неэффективна для банков в долгосрочной перспективе, выигрывать будет тот, кто делает удобные, быстрые и защищенные платежные сервисы, сообщил... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:19:00+03:00
2025-07-04T17:19:00+03:00
технологии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Гонка кешбэков" неэффективна для банков в долгосрочной перспективе, выигрывать будет тот, кто делает удобные, быстрые и защищенные платежные сервисы, сообщил вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов. Он выступил в рамках сессии "Платежи: от количества к качеству" Финансового конгресса Банка России в пятницу. "Всегда будут банки, которые будут “заливать” кешбэком клиентов ради того, чтобы, ворвавшись на рынок, попытаться откусить кусочек у каждого игрока. Это вопрос экономики: насколько долго они смогут столько тратить на это, насколько это эффективно, насколько это действительно создает базу лояльности. Чаще всего, когда прекращаешь заливать в таком объеме кешбэк, вся “органика” улетучивается", – отметил Хромов, его слова приводит банк. Он заключил, что в перспективе будет выигрывать тот, кто делает уникально удобные, быстрые и защищенные платежные сервисы.
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технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна для банков в долгосрочной перспективе

Т-Банк: "гонка кешбэков" невыгодна банкам на долгий срок

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтенд "Тинькофф банка"
Стенд Тинькофф банка - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Стенд "Тинькофф банка" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Гонка кешбэков" неэффективна для банков в долгосрочной перспективе, выигрывать будет тот, кто делает удобные, быстрые и защищенные платежные сервисы, сообщил вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов.
Он выступил в рамках сессии "Платежи: от количества к качеству" Финансового конгресса Банка России в пятницу.
"Всегда будут банки, которые будут “заливать” кешбэком клиентов ради того, чтобы, ворвавшись на рынок, попытаться откусить кусочек у каждого игрока. Это вопрос экономики: насколько долго они смогут столько тратить на это, насколько это эффективно, насколько это действительно создает базу лояльности. Чаще всего, когда прекращаешь заливать в таком объеме кешбэк, вся “органика” улетучивается", – отметил Хромов, его слова приводит банк.
Он заключил, что в перспективе будет выигрывать тот, кто делает уникально удобные, быстрые и защищенные платежные сервисы.
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