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Апелляцию на приговор отцу школьницы, стрелявшей в Брянске, рассмотрят - РИА Новости, 04.07.2025
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14:11 04.07.2025 (обновлено: 14:20 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/sud-2027178078.html
Апелляцию на приговор отцу школьницы, стрелявшей в Брянске, рассмотрят
Апелляцию на приговор отцу школьницы, стрелявшей в Брянске, рассмотрят - РИА Новости, 04.07.2025
Апелляцию на приговор отцу школьницы, стрелявшей в Брянске, рассмотрят
Апелляцию на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, рассмотрят в Володарском районном суде Брянска, сообщила... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T14:11:00+03:00
2025-07-04T14:20:00+03:00
происшествия
брянск
россия
брянский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 4 июл – РИА Новости. Апелляцию на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, рассмотрят в Володарском районном суде Брянска, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Отца стрелявшей девочки, Дмитрия Афанаскина, обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц) и в марте приговорили к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев. В мае в Бежицкий районный суд Брянска поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако, по данным пресс-службы судов региона, стороны заявили отвод всему составу этого суда. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители". "Четвертого июля Брянский областной суд рассмотрел вопрос об изменении территориальной подсудности апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении Д.Д. Афанаскина по ходатайствам потерпевших … Суд удовлетворил указанные ходатайства и изменил территориальную подсудность. Уголовное дело для апелляционного рассмотрения направлено в Володарский районный суд г.Брянска", - говорится в сообщении. Уточняется, что ходатайства потерпевших об изменении подсудности были связаны с тем, что супруга Дмитрия Афанаскина работает заведующей хозяйством в Бежицком районном суде Брянска, куда изначально поступила апелляция. Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.
https://ria.ru/20250130/sud-1996509193.html
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происшествия, брянск, россия, брянский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Россия, Брянский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Апелляцию на приговор отцу школьницы, стрелявшей в Брянске, рассмотрят

В Брянске рассмотрят апелляцию на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу

© Фото : Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской областиОтец девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, во время судебного заседания
Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области
Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, во время судебного заседания. Архивное фото
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ТУЛА, 4 июл – РИА Новости. Апелляцию на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, рассмотрят в Володарском районном суде Брянска, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Отца стрелявшей девочки, Дмитрия Афанаскина, обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц) и в марте приговорили к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев. В мае в Бежицкий районный суд Брянска поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако, по данным пресс-службы судов региона, стороны заявили отвод всему составу этого суда. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители".
"Четвертого июля Брянский областной суд рассмотрел вопрос об изменении территориальной подсудности апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении Д.Д. Афанаскина по ходатайствам потерпевших … Суд удовлетворил указанные ходатайства и изменил территориальную подсудность. Уголовное дело для апелляционного рассмотрения направлено в Володарский районный суд г.Брянска", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ходатайства потерпевших об изменении подсудности были связаны с тем, что супруга Дмитрия Афанаскина работает заведующей хозяйством в Бежицком районном суде Брянска, куда изначально поступила апелляция.
Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.
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