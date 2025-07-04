https://ria.ru/20250704/sud-2027178078.html

Апелляцию на приговор отцу школьницы, стрелявшей в Брянске, рассмотрят

Апелляцию на приговор отцу школьницы, стрелявшей в Брянске, рассмотрят - РИА Новости, 04.07.2025

Апелляцию на приговор отцу школьницы, стрелявшей в Брянске, рассмотрят

Апелляцию на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, рассмотрят в Володарском районном суде Брянска, сообщила... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T14:11:00+03:00

2025-07-04T14:11:00+03:00

2025-07-04T14:20:00+03:00

происшествия

брянск

россия

брянский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ТУЛА, 4 июл – РИА Новости. Апелляцию на приговор отцу школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, рассмотрят в Володарском районном суде Брянска, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Отца стрелявшей девочки, Дмитрия Афанаскина, обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц) и в марте приговорили к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев. В мае в Бежицкий районный суд Брянска поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако, по данным пресс-службы судов региона, стороны заявили отвод всему составу этого суда. В прокуратуре РИА Новости сообщили, что отвод заявили "пострадавшие и их представители". "Четвертого июля Брянский областной суд рассмотрел вопрос об изменении территориальной подсудности апелляционного рассмотрения уголовного дела в отношении Д.Д. Афанаскина по ходатайствам потерпевших … Суд удовлетворил указанные ходатайства и изменил территориальную подсудность. Уголовное дело для апелляционного рассмотрения направлено в Володарский районный суд г.Брянска", - говорится в сообщении. Уточняется, что ходатайства потерпевших об изменении подсудности были связаны с тем, что супруга Дмитрия Афанаскина работает заведующей хозяйством в Бежицком районном суде Брянска, куда изначально поступила апелляция. Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.

https://ria.ru/20250130/sud-1996509193.html

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происшествия, брянск, россия, брянский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)