https://ria.ru/20250704/sterkin-2027275642.html

Стеркин: "ФосАгро" поставила более 2 миллионов тонн минудобрений в Бразилию

Стеркин: "ФосАгро" поставила более 2 миллионов тонн минудобрений в Бразилию - РИА Новости, 04.07.2025

Стеркин: "ФосАгро" поставила более 2 миллионов тонн минудобрений в Бразилию

Компания "ФосАгро" поставила в Бразилию около 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений, сообщил заместитель гендиректора по продажам и маркетингу Михаил Стеркин. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:45:00+03:00

2025-07-04T18:45:00+03:00

2025-07-04T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Компания "ФосАгро" поставила в Бразилию около 2,3 миллиона тонн минеральных удобрений, сообщил заместитель гендиректора по продажам и маркетингу Михаил Стеркин. В рамках панельной сессии "Партнерство России и Бразилии в обеспечении продовольственной безопасности" на Российско-бразильском бизнес-форуме Стеркин подчеркнул, что для "ФосАгро" Бразилия – ключевое направление поставок после стратегически приоритетного внутреннего рынка. "В прошлом году мы поставили бразильским аграриям почти 2,3 миллиона тонн удобрений. Это исторический рекорд. За пять лет мы удвоили этот объем, а наша доля в общем импорте фосфорных удобрений Бразилией увеличилась с 9 до 23%. Сегодня “ФосАгро” – крупнейший мировой поставщик сложных и комплексных удобрений в Бразилию. В этом году динамика поставок сохраняется на уровне рекордного прошлого года. За первые шесть месяцев мы поставили в Бразилию порядка 800 тысяч тонн продукции", – отметил заместитель гендиректора компании, его слова приводит пресс-служба. При этом важно, что в удобрениях компании, в отличие от продукции ряда зарубежных производителей, не содержится опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия, отмечает топ-менеджер. Это залог экологичности сельхозпродукции, базовое конкурентное преимущество для аграриев. "Подтверждение тому – “Знак качества окружающей среды” Бразильской ассоциации по техническим нормам, который мы получили, подтвердив соответствие самым жестким критериям экологичности и безопасности. Бразильские эксперты ежегодно исследуют жизненный цикл нашей продукции, уделяя особое внимание соблюдению установленных национальным стандартом требований к производству, хранению и транспортировке удобрений", – заявил Стеркин. Топ-менеджер напомнил, что компания имеет широкую линейку минеральных удобрений – 58 марок, в том числе 14 – с микроэлементами. Это позволяет учитывать специфику регионов Бразилии и предлагать фермерам наиболее рациональные решения. К 2030 году компания выпустит еще 42 новых продукта, в том числе специально разработанных для бразильского рынка. Большое внимание группа компаний уделяет реализации в Бразилии гуманитарных программ. Так, за последние годы запущена работа 60 почвенных лабораторий, задача которых – оценка качества и безопасности удобрений, мониторинг здоровья почв. Инициатива реализуется в рамках программы создания сети таких учреждений в Латинской Америке (LATSOLAN) совместно с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН. С участием компании развиваются и несколько крупных международных проектов, направленных на поддержку молодых исследователей и ученых. Свыше 50 молодых исследователей из Бразилии стали получателями денежных стипендий в рамках Летних школ по зеленой химии, организованных "ФосАгро" и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). Грантовая поддержка оказывается и в рамках совместного проекта "ФосАгро", ЮНЕСКО и ИЮПАК "Зеленая химия для жизни". В 2023 году "ФосАгро" запустила международную платформу Pro Agro Lectorium на английском и португальском языках. Платформа стала международным образовательным хабом в области современных агротехнологий, получила статус официальной образовательной платформы Рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС и победила в конкурсе BRICS Solutions Awards 2024. Почти 170 академиков и практиков со всего мира, в том числе спикеры из Бразилии, записали более 420 лекций по агрономии и агрохимии, растениеводству и животноводству, инновациям и цифровизации в сельском хозяйстве, экономике и ответственному земледелию. "Сегодня на платформе получают новые знания и информацию сотни фермеров и студентов из Бразилии. Будем эту важную работу продолжать и расширять, укрепляя агропромышленное партнерство России и Бразилии!" – резюмировал Стеркин.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60