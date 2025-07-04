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США на площадке ОБСЕ сменили акценты, заявил Буякевич

США на площадке ОБСЕ сменили акценты, заявил Буякевич - РИА Новости, 04.07.2025

США на площадке ОБСЕ сменили акценты, заявил Буякевич

США на площадке ОБСЕ сменили свои акценты: ушли от тем Украины и ЕС, но сосредоточились на Китае, формируя его образ как главного противника, заявил РИА Новости РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:22:00+03:00

2025-07-04T04:22:00+03:00

2025-07-04T04:22:00+03:00

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китай

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обсе

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ВЕНА, 4 июл - РИА Новости. США на площадке ОБСЕ сменили свои акценты: ушли от тем Украины и ЕС, но сосредоточились на Китае, формируя его образ как главного противника, заявил РИА Новости заместитель Постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Что интересно, американцы в последних выступлениях на площадке ОБСЕ, очевидно, отрабатывая смену внешнеполитических приоритетов администрации (президента США - ред.) Дональда Трампа, отходят от европейских проблем, в том числе по Украине, и переключают "тяжелый калибр" своей внешнеполитической артиллерии на Китай", - сказал Буякевич по итогам заседания Постсовета ОБСЕ, состоявшегося в четверг. Дипломат добавил, что теперь "поразительным образом" на площадке Постсовета Соединенные Штаты уже не в первый раз обвиняют Китай "во всех мыслимых грехах". "От военно-политической дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона до подготовки вооруженной агрессии против Тайваня, торговых войн и прочего. Очевидно, что сейчас акценты смещены - они активно формируют политический образ Китая как главного противника", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250126/kitay-1995489206.html

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в мире, китай, сша, украина, максим буякевич, дональд трамп, обсе, евросоюз