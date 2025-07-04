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США могут потерять способность побеждать в войнах, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
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17:24 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/sposobnost-2027248828.html
США могут потерять способность побеждать в войнах, пишут СМИ
США могут потерять способность побеждать в войнах, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025
США могут потерять способность побеждать в войнах, пишут СМИ
США могут лишиться способности одерживать победу в конфликтах, если не будут приспосабливаться к новым реалиям в ведении боевых действий и увеличивать... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:24:00+03:00
2025-07-04T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США могут лишиться способности одерживать победу в конфликтах, если не будут приспосабливаться к новым реалиям в ведении боевых действий и увеличивать инвестиции в эффективные и недорогие беспилотники, пишут в журнале Foreign Affairs американские эксперты, в числе которых бывший заместитель помощника главы Пентагона Майкл Хоровитц. "Если Пентагон не приспособится к новым реалиям ведения боевых действий, он потеряет способность сдерживать агрессию противников ... и, возможно, способность выигрывать войны", - говорится в статье. Как отмечается в материале, тогда как Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на поддержание и модернизацию авианосцев, истребителей F-35 и танки, американские инвестиции в недорогостоящие дроны все еще на порядок меньше. Авторы статьи добавляют, что инвестирование исключительно в беспилотные системы ограничит цели, которые вооруженные силы способны уничтожить.
https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html
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РИА Новости
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в мире, технологии, сша, министерство обороны сша, f-35
В мире, Технологии, США, Министерство обороны США, F-35
США могут потерять способность побеждать в войнах, пишут СМИ

Foreign Affairs: США могут потерять способность побеждать в конфликтах

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США могут лишиться способности одерживать победу в конфликтах, если не будут приспосабливаться к новым реалиям в ведении боевых действий и увеличивать инвестиции в эффективные и недорогие беспилотники, пишут в журнале Foreign Affairs американские эксперты, в числе которых бывший заместитель помощника главы Пентагона Майкл Хоровитц.
"Если Пентагон не приспособится к новым реалиям ведения боевых действий, он потеряет способность сдерживать агрессию противников ... и, возможно, способность выигрывать войны", - говорится в статье.
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Как отмечается в материале, тогда как Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на поддержание и модернизацию авианосцев, истребителей F-35 и танки, американские инвестиции в недорогостоящие дроны все еще на порядок меньше.
Авторы статьи добавляют, что инвестирование исключительно в беспилотные системы ограничит цели, которые вооруженные силы способны уничтожить.
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