https://ria.ru/20250704/sposobnost-2027248828.html

США могут потерять способность побеждать в войнах, пишут СМИ

США могут потерять способность побеждать в войнах, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2025

США могут потерять способность побеждать в войнах, пишут СМИ

США могут лишиться способности одерживать победу в конфликтах, если не будут приспосабливаться к новым реалиям в ведении боевых действий и увеличивать... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:24:00+03:00

2025-07-04T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США могут лишиться способности одерживать победу в конфликтах, если не будут приспосабливаться к новым реалиям в ведении боевых действий и увеличивать инвестиции в эффективные и недорогие беспилотники, пишут в журнале Foreign Affairs американские эксперты, в числе которых бывший заместитель помощника главы Пентагона Майкл Хоровитц. "Если Пентагон не приспособится к новым реалиям ведения боевых действий, он потеряет способность сдерживать агрессию противников ... и, возможно, способность выигрывать войны", - говорится в статье. Как отмечается в материале, тогда как Пентагон тратит десятки миллиардов долларов на поддержание и модернизацию авианосцев, истребителей F-35 и танки, американские инвестиции в недорогостоящие дроны все еще на порядок меньше. Авторы статьи добавляют, что инвестирование исключительно в беспилотные системы ограничит цели, которые вооруженные силы способны уничтожить.

https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html

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в мире, технологии, сша, министерство обороны сша, f-35