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Самарская область отправила новую партию спецтехники в зону СВО

Самарская область отправила новую партию спецтехники в зону СВО - РИА Новости, 04.07.2025

Самарская область отправила новую партию спецтехники в зону СВО

Самарская область отправила новую партию спецтехники в зону СВО на общую сумму более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:34:00+03:00

2025-07-04T19:34:00+03:00

2025-07-04T19:34:00+03:00

безопасность

самарская область

вячеслав федорищев

самара

технологии

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САМАРА, 4 июл - РИА Новости. Самарская область отправила новую партию спецтехники в зону СВО на общую сумму более 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня утром в Самаре на площади Славы командирам воинских подразделений от правительства области передали очередную партию помощи нашим бойцам в зону СВО. Это специализированная техника на общую сумму более 220 миллионов рублей", - говорится в сообщении правительства Самарской области. В числе переданной техники - бронеавтомобиль СБА "Ладога" с установленной станцией РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для подавления БПЛА, грузовой бронеавтомобиль "Чекан" также со станцией РЭБ, а также бронеавтомобиль БПП "Чекан" с башней под пулеметы КПВТ и ПКТ со встроенным тепловизионным прицелом и установленной станцией РЭБ для подавления беспилотников. Также в зону СВО передали 350 FPV-дронов, 60 ручных комплексов борьбы с БПЛА "Палтус", 56 квадрокоптеров DJI Mavic и собранные волонтерской группой "Доброе сердце" экипировку и маскировочные сети. В пятницу губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также провел совещание, на котором вместе с командованием подразделений обсудил дальнейшую помощь военнослужащим. "Цель сегодняшней встречи - понять от вас, людей, которые с ребятами на "передке", какие задачи еще есть, чтобы мы их быстро отработали и выполнили, чем мы еще как регион можем помочь нашим ребятам", - обратился он к представителям воинских частей. По заявкам военнослужащих до 15 сентября будет сформирована новая партия технических средств на сумму 330 миллионов рублей. "Подбираем тщательно, ее также будем передавать", - отметил Федорищев. Планируется направить в том числе радиостанции, дроны, мотовездеходы, аккумуляторные батареи для квадрокоптеров, средства связи и другие позиции.

самарская область

самара

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, самарская область, вячеслав федорищев, самара, технологии