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Сеул собирается отправить спецпосланника в Россию - РИА Новости, 04.07.2025
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17:02 04.07.2025 (обновлено: 17:03 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/spetsposlannik-2027239206.html
Сеул собирается отправить спецпосланника в Россию
Сеул собирается отправить спецпосланника в Россию - РИА Новости, 04.07.2025
Сеул собирается отправить спецпосланника в Россию
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассматривает возможность отправки специальных посланников в десять стран, включая Россию, передало агентство Рёнхап со... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:02:00+03:00
2025-07-04T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассматривает возможность отправки специальных посланников в десять стран, включая Россию, передало агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию главы государства. "Это правда, что наше правительство стремится к возможности отправить специальных посланников в ведущие страны мира", - сообщили агентству в президентском офисе, отметив непрерывные контакты со своими иностранными коллегами. По данным Рёнхап, администрация президента рассматривает план отправки спецпосланников в десять государств, включая страны-участницы Европейского союза, Индию, Австралию и Канаду, в рамках расширения дипломатических связей. "Президентский офис рассматривает возможность отправки специального посланника в Россию на фоне укрепления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", - написало агентство. Представитель администрации заявил, что специальные посланники смогут выражать мнение нового правительства в отношении управления и международной политики. Ранее схожие решения уже принимались со стороны прошлых южнокорейских президентов. Например, экс-лидер Юн Сок Ёль во время своего срока организовал делегации для политических консультаций в США и Японии, а бывший президент Мун Чжэ Ин отправил специальных посланников в Россию, Китай, Соединенные Штаты, Японию и Евросоюз.
https://ria.ru/20250604/koreya-2020793956.html
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в мире, россия, япония, индия, ли чжэ мен, юн сок ель, мун чжэ ин, южная корея
В мире, Россия, Япония, Индия, Ли Чжэ Мен, Юн Сок Ель, Мун Чжэ Ин, Южная Корея
Сеул собирается отправить спецпосланника в Россию

Ренхап: Южная Корея рассматривает возможность отправки спецпосланника в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассматривает возможность отправки специальных посланников в десять стран, включая Россию, передало агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию главы государства.
«
"Это правда, что наше правительство стремится к возможности отправить специальных посланников в ведущие страны мира", - сообщили агентству в президентском офисе, отметив непрерывные контакты со своими иностранными коллегами.
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По данным Рёнхап, администрация президента рассматривает план отправки спецпосланников в десять государств, включая страны-участницы Европейского союза, Индию, Австралию и Канаду, в рамках расширения дипломатических связей.
«
"Президентский офис рассматривает возможность отправки специального посланника в Россию на фоне укрепления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", - написало агентство.
Представитель администрации заявил, что специальные посланники смогут выражать мнение нового правительства в отношении управления и международной политики.
Ранее схожие решения уже принимались со стороны прошлых южнокорейских президентов. Например, экс-лидер Юн Сок Ёль во время своего срока организовал делегации для политических консультаций в США и Японии, а бывший президент Мун Чжэ Ин отправил специальных посланников в Россию, Китай, Соединенные Штаты, Японию и Евросоюз.
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