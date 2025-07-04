https://ria.ru/20250704/spetsposlannik-2027239206.html

Сеул собирается отправить спецпосланника в Россию

Сеул собирается отправить спецпосланника в Россию - РИА Новости, 04.07.2025

Сеул собирается отправить спецпосланника в Россию

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассматривает возможность отправки специальных посланников в десять стран, включая Россию, передало агентство Рёнхап со... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:02:00+03:00

2025-07-04T17:02:00+03:00

2025-07-04T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён рассматривает возможность отправки специальных посланников в десять стран, включая Россию, передало агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию главы государства. "Это правда, что наше правительство стремится к возможности отправить специальных посланников в ведущие страны мира", - сообщили агентству в президентском офисе, отметив непрерывные контакты со своими иностранными коллегами. По данным Рёнхап, администрация президента рассматривает план отправки спецпосланников в десять государств, включая страны-участницы Европейского союза, Индию, Австралию и Канаду, в рамках расширения дипломатических связей. "Президентский офис рассматривает возможность отправки специального посланника в Россию на фоне укрепления военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном", - написало агентство. Представитель администрации заявил, что специальные посланники смогут выражать мнение нового правительства в отношении управления и международной политики. Ранее схожие решения уже принимались со стороны прошлых южнокорейских президентов. Например, экс-лидер Юн Сок Ёль во время своего срока организовал делегации для политических консультаций в США и Японии, а бывший президент Мун Чжэ Ин отправил специальных посланников в Россию, Китай, Соединенные Штаты, Японию и Евросоюз.

https://ria.ru/20250604/koreya-2020793956.html

https://ria.ru/20250626/koreya-2025575420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, япония, индия, ли чжэ мен, юн сок ель, мун чжэ ин, южная корея