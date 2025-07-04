Рейтинг@Mail.ru
Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 04.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/spetsoperatsiya-2027307863.html
Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне
Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 04.07.2025
Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне
Удар нанесли по штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:20:00+03:00
2025-07-04T21:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:230:3132:1992_1920x0_80_0_0_c82bf7053c41ea725f71de14a02c9881.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар нанесли по штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Херсон, (удар нанесен - ред.) по штабу прибывшего из Баштанки (города в Николаевской области) подразделения", - сказал агентству Лебедев. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_6703530e70ce61697c43cc14e0937ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсон, херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне

Лебедев: в Херсоне ударили по штабу подразделения ВСУ, прибывшего из Баштанки

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар нанесли по штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«
"Херсон, (удар нанесен - ред.) по штабу прибывшего из Баштанки (города в Николаевской области) подразделения", - сказал агентству Лебедев.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала