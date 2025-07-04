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Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне
Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 04.07.2025
Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне
Удар нанесли по штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:20:00+03:00
2025-07-04T21:20:00+03:00
2025-07-04T21:20:00+03:00
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сергей лебедев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар нанесли по штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Херсон, (удар нанесен - ред.) по штабу прибывшего из Баштанки (города в Николаевской области) подразделения", - сказал агентству Лебедев. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне
Лебедев: в Херсоне ударили по штабу подразделения ВСУ, прибывшего из Баштанки