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Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне

Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 04.07.2025

Российские военные нанесли удар по штабу подразделения ВСУ в Херсоне

Удар нанесли по штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:20:00+03:00

2025-07-04T21:20:00+03:00

2025-07-04T21:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Удар нанесли по штабу подразделения ВСУ в Херсоне, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Херсон, (удар нанесен - ред.) по штабу прибывшего из Баштанки (города в Николаевской области) подразделения", - сказал агентству Лебедев. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсон, херсонская область , сергей лебедев, вооруженные силы украины