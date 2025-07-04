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Бойцы "Запада" уничтожили словацкую САУ Zuzana на Купянском направлении
Бойцы "Запада" уничтожили словацкую САУ Zuzana на Купянском направлении - РИА Новости, 04.07.2025
Бойцы "Запада" уничтожили словацкую САУ Zuzana на Купянском направлении
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при помощи БПЛА ZALA и барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили самоходную... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:07:00+03:00
2025-07-04T05:07:00+03:00
2025-07-04T05:07:00+03:00
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при помощи БПЛА ZALA и барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Zuzana ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Операторы разведывательного БПЛА ZALA 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" вели дежурство в воздухе на одном из направлений в зоне проведения СВО и выявили самоходную артиллерийскую установку Zuzana подразделения ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас поразил САУ Zuzana словацкого производства, тем самым предотвратив удары украинских войск на данном направлении. "Операторы БПЛА ZALA в режиме реального времени подтвердили поражение цели", - сообщили в оборонном ведомстве. Премьер Словакии Роберт Фицо, возглавив осенью 2023 года правительство республики, прекратил поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов. Как подсчитало в конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии, республика с начала конфликта на Украине успела оказать Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия, в частности, сама осталась без системы ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250704/spetsoperatsiya-2027082949.html
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россия, украина, словакия, роберт фицо, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" уничтожили словацкую САУ Zuzana на Купянском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили словацкую САУ Zuzana на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при помощи БПЛА ZALA и барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Zuzana ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Операторы разведывательного БПЛА ZALA 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" вели дежурство в воздухе на одном из направлений в зоне проведения СВО и выявили самоходную артиллерийскую установку Zuzana подразделения ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас поразил САУ Zuzana словацкого производства, тем самым предотвратив удары украинских войск на данном направлении.
"Операторы БПЛА ZALA в режиме реального времени подтвердили поражение цели", - сообщили в оборонном ведомстве.
Премьер Словакии Роберт Фицо, возглавив осенью 2023 года правительство республики, прекратил поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов. Как подсчитало в конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии, республика с начала конфликта на Украине успела оказать Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия, в частности, сама осталась без системы ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.