https://ria.ru/20250704/spetsoperatsiya-2027083086.html

Бойцы "Запада" уничтожили словацкую САУ Zuzana на Купянском направлении

Бойцы "Запада" уничтожили словацкую САУ Zuzana на Купянском направлении - РИА Новости, 04.07.2025

Бойцы "Запада" уничтожили словацкую САУ Zuzana на Купянском направлении

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при помощи БПЛА ZALA и барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили самоходную... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T05:07:00+03:00

2025-07-04T05:07:00+03:00

2025-07-04T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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словакия

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при помощи БПЛА ZALA и барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили самоходную артиллерийскую установку Zuzana ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Операторы разведывательного БПЛА ZALA 288-й артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" вели дежурство в воздухе на одном из направлений в зоне проведения СВО и выявили самоходную артиллерийскую установку Zuzana подразделения ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что был осуществлен автоматический захват цели, и барражирующий боеприпас поразил САУ Zuzana словацкого производства, тем самым предотвратив удары украинских войск на данном направлении. "Операторы БПЛА ZALA в режиме реального времени подтвердили поражение цели", - сообщили в оборонном ведомстве. Премьер Словакии Роберт Фицо, возглавив осенью 2023 года правительство республики, прекратил поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов. Как подсчитало в конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии, республика с начала конфликта на Украине успела оказать Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия, в частности, сама осталась без системы ПВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250704/spetsoperatsiya-2027082949.html

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россия, украина, словакия, роберт фицо, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины