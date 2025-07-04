https://ria.ru/20250704/spetsoperatsiya-2027082949.html

Расчет БПЛА "Днепра" скорректировал уничтожение склада боеприпасов ВСУ

Расчет БПЛА "Днепра" скорректировал уничтожение склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 04.07.2025

Расчет БПЛА "Днепра" скорректировал уничтожение склада боеприпасов ВСУ

Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350 скорректировал уничтожение пункта хранения боеприпасов украинской армии артиллеристами группировки РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T05:04:00+03:00

2025-07-04T05:04:00+03:00

2025-07-04T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 4 июл - РИА Новости. Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam S350 скорректировал уничтожение пункта хранения боеприпасов украинской армии артиллеристами группировки войск "Днепр" на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе планового полёта оператор "Суперкама" обнаружил доставку боеприпасов ВСУ в один из заброшенных жилых домов. Координаты цели были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. Расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" оперативно подготовил орудие к стрельбе и точным попаданием уничтожил полевой пункт хранения боеприпасов противника на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. БПЛА Supercam S350 обладает наилучшими тактико-техническими характеристиками в своём классе. При этом беспилотник может находиться в воздухе до 4,5 часов. С помощью Supercam S350 военнослужащие могут вести воздушную разведку в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени. Расчёты БПЛА Supercam S350 группировки войск "Днепр" круглосуточно выполняют задачи по воздушной разведке, вскрывая огневые позиции артиллерии, передвижение боевых машин, пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА украинских националистов на правом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20250704/spetsoperatsiya-2027082835.html

https://ria.ru/20250704/vsu-2027079057.html

днепр (река)

херсонская область

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днепр (река), херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины