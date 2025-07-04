https://ria.ru/20250704/spetsoperatsiya-2027082835.html

"Мста-С" уничтожила огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении

"Мста-С" уничтожила огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.07.2025

"Мста-С" уничтожила огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет САУ "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T05:02:00+03:00

2025-07-04T05:02:00+03:00

2025-07-04T05:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил минометную точку ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что, получив целеуказание, расчет оперативно выдвинулся к установке, размаскировал ствол орудия, командир орудия задал наводчику координаты, а заряжающие доставили к орудию 152-миллиметровые осколочно-фугасные боеприпасы. После серии беглых выстрелов вражеский миномет был уничтожен вместе с личным составом. Поражение цели подтвердили операторы БПЛА.

https://ria.ru/20250704/vsu-2027079057.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)