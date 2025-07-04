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"Мста-С" уничтожила огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении
"Мста-С" уничтожила огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 04.07.2025
"Мста-С" уничтожила огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет САУ "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T05:02:00+03:00
2025-07-04T05:02:00+03:00
2025-07-04T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Расчет САУ "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Мста-С" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил минометную точку ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что, получив целеуказание, расчет оперативно выдвинулся к установке, размаскировал ствол орудия, командир орудия задал наводчику координаты, а заряжающие доставили к орудию 152-миллиметровые осколочно-фугасные боеприпасы. После серии беглых выстрелов вражеский миномет был уничтожен вместе с личным составом. Поражение цели подтвердили операторы БПЛА.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Мста-С" уничтожила огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны: "Мста-С" уничтожила огневую точку ВСУ на Красноармейском направлении