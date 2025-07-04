https://ria.ru/20250704/shestvie-2027303648.html

Участники акции в поддержку Карапетяна дошли до здания СНБ в Ереване

Участники акции в поддержку Карапетяна дошли до здания СНБ в Ереване - РИА Новости, 04.07.2025

Участники акции в поддержку Карапетяна дошли до здания СНБ в Ереване

Участники многотысячного шествия в поддержку арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна дошли до здания Службы национальной безопасности Армении РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T20:49:00+03:00

2025-07-04T20:49:00+03:00

2025-07-04T20:49:00+03:00

армения

россия

ереван

самвел карапетян

ташир

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Участники многотысячного шествия в поддержку арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна дошли до здания Службы национальной безопасности Армении в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Шествие началось от сквера близ проспекта Маштоца, благоустроенного на средства предпринимателя. Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян зачитал обращение предпринимателя, в котором тот выразил готовность бороться за свою страну и землю и призвал народ к единению. Участники акции держат плакаты с фотографией предпринимателя и надписью: "Свободу Самвелу Карапетяну" и скандируют "Свобода", "Самвел". Ранее организаторы шествия сообщили, что акция согласована с властями. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023453677.html

https://ria.ru/20250704/karapetyan-2027287642.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участники шествия в поддержку Самвела Карапетяна у здания Службы национальной безопасности в Ереване Участники многотысячного шествия в поддержку арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна дошли до здания Службы национальной безопасности в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Адвокат Карапетяна Арам Вардеванян зачитал обращение предпринимателя, в котором тот выразил готовность бороться за свою страну и землю и призвал народ к единению. 2025-07-04T20:49 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, ереван, самвел карапетян, ташир , преследование карапетяна в армении