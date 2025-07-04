https://ria.ru/20250704/sevastopol-2027211162.html

Герои осажденного города: как Севастополь держал оборону 250 дней

Герои осажденного города: как Севастополь держал оборону 250 дней - РИА Новости, 04.07.2025

Герои осажденного города: как Севастополь держал оборону 250 дней

4 июля 1942 года завершилась советская оборонительная операция, которая продлилась 250 дней. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:23:00+03:00

2025-07-04T15:23:00+03:00

2025-07-04T15:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

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4 июля 1942 года завершилась советская оборонительная операция, которая продлилась 250 дней.Севастопольская оборона вошла в историю как пример героизма и самопожертвования защитников города.22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Севастополя", которой награждено свыше 30 тысяч человек.В 1945 году Севастополь стал городом-героем.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Герои осажденного города: как Севастополь держал оборону 250 дней 4 июля 1942 года завершилась советская оборонительная операция, которая продлилась 250 дней. Севастопольская оборона вошла в историю как пример массового героизма и самопожертвования защитников города. 22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Севастополя", которой награждено свыше 30 тысяч человек. В 1945 году Севастополь стал городом-героем. 2025-07-04T15:23 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, видео, видео