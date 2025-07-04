https://ria.ru/20250704/sevastopol-2027211162.html
Герои осажденного города: как Севастополь держал оборону 250 дней
Герои осажденного города: как Севастополь держал оборону 250 дней - РИА Новости, 04.07.2025
Герои осажденного города: как Севастополь держал оборону 250 дней
4 июля 1942 года завершилась советская оборонительная операция, которая продлилась 250 дней. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:23:00+03:00
2025-07-04T15:23:00+03:00
2025-07-04T15:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027202827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0de699fc8848520b9a96bbde71cd808.jpg
4 июля 1942 года завершилась советская оборонительная операция, которая продлилась 250 дней.Севастопольская оборона вошла в историю как пример героизма и самопожертвования защитников города.22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Севастополя", которой награждено свыше 30 тысяч человек.В 1945 году Севастополь стал городом-героем.
РИА Новости
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РИА Новости
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027202827_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_569fb9e179a118ee9d4dfaa294a06824.jpg
Герои осажденного города: как Севастополь держал оборону 250 дней
4 июля 1942 года завершилась советская оборонительная операция, которая продлилась 250 дней.
Севастопольская оборона вошла в историю как пример массового героизма и самопожертвования защитников города.
22 декабря 1942 года учреждена медаль "За оборону Севастополя", которой награждено свыше 30 тысяч человек.
В 1945 году Севастополь стал городом-героем.
2025-07-04T15:23
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PT2M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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80-летие победы в великой отечественной войне, видео, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео