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В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека
В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека
Два человека пострадали в результате падения четырех вражеских беспилотников в Сергиево-Посадском округе, они находятся в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:55:00+03:00
2025-07-04T07:55:00+03:00
2025-07-04T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергиев посад
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате падения четырех вражеских беспилотников в Сергиево-Посадском округе, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, оба пострадавших доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.Кроме того, на всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы, энергетики восстанавливают электроснабжение, добавил Воробьев.Позднее в областной прокуратуре сообщили, что правоохранители контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших из-за атаки БПЛА.
https://ria.ru/20250703/gladkov-2027049332.html
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сергиев посад, московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Происшествия
В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека
Воробьев: в результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека