https://ria.ru/20250704/sergiev-posad-2027090456.html

В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека

В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025

В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека

Два человека пострадали в результате падения четырех вражеских беспилотников в Сергиево-Посадском округе, они находятся в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T07:55:00+03:00

2025-07-04T07:55:00+03:00

2025-07-04T08:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергиев посад

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

происшествия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате падения четырех вражеских беспилотников в Сергиево-Посадском округе, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, оба пострадавших доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.Кроме того, на всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы, энергетики восстанавливают электроснабжение, добавил Воробьев.Позднее в областной прокуратуре сообщили, что правоохранители контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших из-за атаки БПЛА.

https://ria.ru/20250703/gladkov-2027049332.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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сергиев посад, московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия