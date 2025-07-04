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В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 04.07.2025 (обновлено: 08:14 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/sergiev-posad-2027090456.html
В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека
В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека - РИА Новости, 04.07.2025
В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека
Два человека пострадали в результате падения четырех вражеских беспилотников в Сергиево-Посадском округе, они находятся в состоянии средней степени тяжести,... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T07:55:00+03:00
2025-07-04T08:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергиев посад
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
происшествия
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате падения четырех вражеских беспилотников в Сергиево-Посадском округе, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.По словам губернатора, оба пострадавших доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.Кроме того, на всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы, энергетики восстанавливают электроснабжение, добавил Воробьев.Позднее в областной прокуратуре сообщили, что правоохранители контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших из-за атаки БПЛА.
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сергиев посад
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сергиев посад, московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Происшествия
В результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека

Воробьев: в результате падения БПЛА в Сергиевом Посаде пострадали два человека

© Фото : пресс-служба главы Сергиево-Посадского городского округаПоследствия атаки БПЛА на Сергиев Посад
Последствия атаки БПЛА на Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : пресс-служба главы Сергиево-Посадского городского округа
Последствия атаки БПЛА на Сергиев Посад
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате падения четырех вражеских беспилотников в Сергиево-Посадском округе, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека: 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, выбиты три зуба; у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, оба пострадавших доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.
Кроме того, на всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы, энергетики восстанавливают электроснабжение, добавил Воробьев.
Позднее в областной прокуратуре сообщили, что правоохранители контролируют соблюдение прав граждан, пострадавших из-за атаки БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПроисшествия
 
 
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