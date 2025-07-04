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Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 05.07.2025
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23:50 04.07.2025 (обновлено: 01:04 05.07.2025)
https://ria.ru/20250704/sanktsii-2027321467.html
Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России
Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 05.07.2025
Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России
Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против России, Братислава намерена продолжить консультации с РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-04T23:50:00+03:00
2025-07-05T01:04:00+03:00
словакия
россия
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 4 июл — РИА Новости. Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против России, Братислава намерена продолжить консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах, сообщило словацкое новостное агентство TASR.&quot;Словакия в пятницу на уровне послов государств-членов Европейского союза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России&quot;, — сообщило издание со ссылкой на МИД Словакии.В МИД страны сообщили, что "Словакия готова продолжать конструктивную коммуникацию с Европейской комиссией", добавив, что пока переговоры не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU.В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Братислава не поддержит 18-й пакет антироссийских санкций, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40 процентов с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60 процентов с примерно 70 процентов.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250702/zaharova-2026782140.html
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словакия, россия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, роберт фицо
Словакия, Россия, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Роберт Фицо
Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России

TASR: Словакия в Брюсселе на уровне послов заблокировала санкции ЕС против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 июл — РИА Новости. Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против России, Братислава намерена продолжить консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах, сообщило словацкое новостное агентство TASR.
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"Словакия в пятницу на уровне послов государств-членов Европейского союза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России", — сообщило издание со ссылкой на МИД Словакии.

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В МИД страны сообщили, что "Словакия готова продолжать конструктивную коммуникацию с Европейской комиссией", добавив, что пока переговоры не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Братислава не поддержит 18-й пакет антироссийских санкций, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40 процентов с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60 процентов с примерно 70 процентов.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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СловакияРоссияБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоберт Фицо
 
 
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