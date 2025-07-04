https://ria.ru/20250704/sanktsii-2027321467.html

Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России

Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости, 05.07.2025

Словакия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России

Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против России, Братислава намерена продолжить консультации с РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-04T23:50:00+03:00

2025-07-04T23:50:00+03:00

2025-07-05T01:04:00+03:00

словакия

россия

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 4 июл — РИА Новости. Словакия в пятницу в Брюсселе на уровне послов вновь заблокировала новые санкции Европейского союза против России, Братислава намерена продолжить консультации с Еврокомиссией об энергоресурсах, сообщило словацкое новостное агентство TASR."Словакия в пятницу на уровне послов государств-членов Европейского союза вновь заблокировала принятие 18-го пакета санкций против России", — сообщило издание со ссылкой на МИД Словакии.В МИД страны сообщили, что "Словакия готова продолжать конструктивную коммуникацию с Европейской комиссией", добавив, что пока переговоры не сняли существующие у страны возражения к инициативе RePowerEU.В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Братислава не поддержит 18-й пакет антироссийских санкций, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40 процентов с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60 процентов с примерно 70 процентов.ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250702/zaharova-2026782140.html

https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html

словакия

россия

брюссель

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

словакия, россия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, роберт фицо