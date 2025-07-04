https://ria.ru/20250704/samolet-2027245915.html
В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами
В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами - РИА Новости, 04.07.2025
В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами
Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:14:00+03:00
2025-07-04T17:14:00+03:00
2025-07-04T17:19:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
специальная военная операция на украине
белоруссия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027162617_0:0:3440:1936_1920x0_80_0_0_c9ce401869907de4d93b2702f7a06f3e.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Сначала их доставили на территорию Белоруссии, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.В РФ вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250702/video-2026713548.html
московская область (подмосковье)
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027162617_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_f6be2b5a178123df304d7d7e710e7ee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, белоруссия, вооруженные силы украины
Московская область (Подмосковье), Россия, Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Вооруженные силы Украины
В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами
Самолет с возвращенными из Украины бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье