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В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами - РИА Новости, 04.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 04.07.2025 (обновлено: 17:19 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/samolet-2027245915.html
В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами
В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами - РИА Новости, 04.07.2025
В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами
Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T17:14:00+03:00
2025-07-04T17:19:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
специальная военная операция на украине
белоруссия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Сначала их доставили на территорию Белоруссии, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.В РФ вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
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россия
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московская область (подмосковье), россия, белоруссия, вооруженные силы украины
Московская область (Подмосковье), Россия, Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Вооруженные силы Украины
В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами

Самолет с возвращенными из Украины бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Сначала их доставили на территорию Белоруссии, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.
В РФ вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)РоссияБелоруссияВооруженные силы Украины
 
 
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