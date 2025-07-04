https://ria.ru/20250704/samolet-2027245915.html

В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами

В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами - РИА Новости, 04.07.2025

В Подмосковье приземлился самолет с возвращенными российскими бойцами

Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T17:14:00+03:00

2025-07-04T17:14:00+03:00

2025-07-04T17:19:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Самолёт с возвращёнными с подконтрольной Киеву территории российскими военнослужащими приземлился на одном из аэродромов Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее Минобороны РФ сообщило, что еще одна группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Сначала их доставили на территорию Белоруссии, где оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ.В РФ вернувшиеся бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

https://ria.ru/20250702/video-2026713548.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), россия, белоруссия, вооруженные силы украины