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В Петербурге закрыли Летний и Михайловский сады из-за непогоды

В Петербурге закрыли Летний и Михайловский сады из-за непогоды - РИА Новости, 04.07.2025

В Петербурге закрыли Летний и Михайловский сады из-за непогоды

Летний и Михайловский сады в Санкт-Петербурге закрыты из-за непогоды, сообщил Государственный Русский музей. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:56:00+03:00

2025-07-04T10:56:00+03:00

2025-07-04T12:07:00+03:00

культура

санкт-петербург

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угроза наводнения в петербурге (2025)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Летний и Михайловский сады в Санкт-Петербурге закрыты из-за непогоды, сообщил Государственный Русский музей. "В связи с погодными условиями Летний и Михайловский сады сейчас закрыты и сегодня будут работать с ограничениями", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что "желтый" уровень погодной опасности в Петербурге из-за сильного ветра продлен до 5 июля. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, а в прибрежных районах – 24 метра в секунду. Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, который был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет (с Х по ХХI века). Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. К музейному комплексу также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок и садово-парковые ансамбли - Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.

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санкт-петербург, русский музей, государственный русский музей, угроза наводнения в петербурге (2025)