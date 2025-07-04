https://ria.ru/20250704/sabantuy-2027271365.html

Крупнейший в мире Сабантуй соберет в Москве более 200 тыс человек

Крупнейший в мире Сабантуй соберет в Москве более 200 тыс человек - РИА Новости, 04.07.2025

Крупнейший в мире Сабантуй соберет в Москве более 200 тыс человек

Самый большой в мире Сабантуй (праздник плуга у татарского и башкирского народов) пройдет в субботу 5 июля в московском парке "Коломенское" - он соберет, по... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T18:29:00+03:00

2025-07-04T18:29:00+03:00

2025-07-04T18:29:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Самый большой в мире Сабантуй (праздник плуга у татарского и башкирского народов) пройдет в субботу 5 июля в московском парке "Коломенское" - он соберет, по ожиданиям организаторов, свыше 200 тысяч человек, будет безалкогольным, а все вырученные средства пойдут бойцам СВО, сообщил РИА Новости глава татарской национально-культурной автономии города Москвы Фарит Фарисов. "Московский Сабантуй в парке "Коломенское", который состоится в субботу, станет самым массовым в мире, в нем примут участие более 200 тысяч человек. Праздник традиционно будет безалкогольным", - сказал Фарисов. По его словам, все вырученные средства от проведения праздника пойдут на помощь бойцам СВО. "Например, артисты заранее сообщили нам, что гонорары перечислят нашим военнослужащим. Такое же решение приняли организаторы дискотеки "Ночной Сабантуй", запланированной в рамках праздника. Это справедливое решение и достойный пример всем", - отметил Фарисов. Сабантуй-2025 в "Коломенском", добавил он, посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. "В тематической программе праздника - выставки, посвященные героям войн, акция "Письма бойцам СВО", плетение маскировочных сетей. Желающие смогут посетить выставку оружия, научиться складывать парашют, а управлять дронами можно будет на площадке ДОСААФ России", - рассказал Фарисов. В рамках праздника пройдёт также детский Сабантуй. На "Улице добрых соседей" развернется многонациональная программа с шатрами разных народов, а на территории аутентичных башкирской и татарской деревень воссоздадут исторические интерьеры. Кроме того, в праздничной программе традиционная борьба на поясах, дегустации "Кухни народов мира" и мастер-классы для желающих. Организаторами Сабантуя выступили правительства Москвы, Татарстана, Башкортостана, татарская национально-культурная автономия Москвы. Среди официальных гостей - представители правительств-организаторов, российского госруководства, Московской области, видные культурные и общественные деятели.

https://ria.ru/20250628/sabantuy--2026034169.html

https://ria.ru/20250629/khadzh-2025775700.html

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общество, москва, московская область (подмосковье), республика башкортостан, досааф