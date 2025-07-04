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Новые артезианские скважины построят в Ростовской области - РИА Новости, 04.07.2025
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
15:20 04.07.2025 (обновлено: 16:27 04.07.2025)
https://ria.ru/20250704/rostov-2027209873.html
Новые артезианские скважины построят в Ростовской области
Новые артезианские скважины построят в Ростовской области - РИА Новости, 04.07.2025
Новые артезианские скважины построят в Ростовской области
Семь новых артезианских скважин построят в Целинском районе Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T15:20:00+03:00
2025-07-04T16:27:00+03:00
ростовская область
жкх
ростовская область
целинский район
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Семь новых артезианских скважин построят в Целинском районе Ростовской области, сообщает правительство региона. "Для обеспечения питьевой водой жителей отдаленных населенных пунктов Целинского района из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей. По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря эти средства направлены на строительство семи артезианских скважин", - говорится в сообщении. Уточняется, что деньги уже поступили в муниципалитет, и в ближайшее время администрация района определит подрядчика и приступит к работам. Скважины должны быть построены до конца текущего года. Такое поручение врио губернатора дал на личном приеме граждан, который он провел во время рабочего визита в район. "Строительство скважин позволит обеспечить стабильное и качественное водоснабжение 3,5 тысячи жителей поселка Вороново, сел Журавлевка и Ольшанка, а также хуторов Первомайский, Пушкина и Красный Юг", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства области Антонины Пшеничной. Эти населенные пункты не подключены к системе централизованного водоснабжения из-за своей удалённости. Благодаря новым скважинам вопрос с водоснабжением будет решен, отметила она.
https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026834861.html
https://ria.ru/20250626/slyusar-2025682914.html
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жкх, ростовская область, целинский район, юрий слюсарь
Ростовская область , ЖКХ, Ростовская область, Целинский район, Юрий Слюсарь
Новые артезианские скважины построят в Ростовской области

Семь новых скважин построят в Целинском районе Ростовской области

© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской областиАртезианская скважина в Ростовской области
Артезианская скважина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Официальный портал Правительства Ростовской области
Артезианская скважина в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Семь новых артезианских скважин построят в Целинском районе Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Для обеспечения питьевой водой жителей отдаленных населенных пунктов Целинского района из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей. По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря эти средства направлены на строительство семи артезианских скважин", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что деньги уже поступили в муниципалитет, и в ближайшее время администрация района определит подрядчика и приступит к работам.
Скважины должны быть построены до конца текущего года. Такое поручение врио губернатора дал на личном приеме граждан, который он провел во время рабочего визита в район.
"Строительство скважин позволит обеспечить стабильное и качественное водоснабжение 3,5 тысячи жителей поселка Вороново, сел Журавлевка и Ольшанка, а также хуторов Первомайский, Пушкина и Красный Юг", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства области Антонины Пшеничной.
Эти населенные пункты не подключены к системе централизованного водоснабжения из-за своей удалённости. Благодаря новым скважинам вопрос с водоснабжением будет решен, отметила она.
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