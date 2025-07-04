https://ria.ru/20250704/rostov-2027209873.html

Новые артезианские скважины построят в Ростовской области

Новые артезианские скважины построят в Ростовской области - РИА Новости, 04.07.2025

Новые артезианские скважины построят в Ростовской области

Семь новых артезианских скважин построят в Целинском районе Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T15:20:00+03:00

2025-07-04T15:20:00+03:00

2025-07-04T16:27:00+03:00

ростовская область

жкх

ростовская область

целинский район

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027208197_0:72:902:579_1920x0_80_0_0_ecc86494c4d2a69221d1a79f89ae419c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл - РИА Новости. Семь новых артезианских скважин построят в Целинском районе Ростовской области, сообщает правительство региона. "Для обеспечения питьевой водой жителей отдаленных населенных пунктов Целинского района из областного бюджета выделено 30 миллионов рублей. По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря эти средства направлены на строительство семи артезианских скважин", - говорится в сообщении. Уточняется, что деньги уже поступили в муниципалитет, и в ближайшее время администрация района определит подрядчика и приступит к работам. Скважины должны быть построены до конца текущего года. Такое поручение врио губернатора дал на личном приеме граждан, который он провел во время рабочего визита в район. "Строительство скважин позволит обеспечить стабильное и качественное водоснабжение 3,5 тысячи жителей поселка Вороново, сел Журавлевка и Ольшанка, а также хуторов Первомайский, Пушкина и Красный Юг", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства области Антонины Пшеничной. Эти населенные пункты не подключены к системе централизованного водоснабжения из-за своей удалённости. Благодаря новым скважинам вопрос с водоснабжением будет решен, отметила она.

https://ria.ru/20250702/ekonomika-2026834861.html

https://ria.ru/20250626/slyusar-2025682914.html

ростовская область

целинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, ростовская область, целинский район, юрий слюсарь