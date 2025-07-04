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Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus - РИА Новости, 04.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rossija-2027306305.html
Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus
Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus - РИА Новости, 04.07.2025
Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus
Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними, заявил посол РФ в РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:06:00+03:00
2025-07-04T21:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
берлин (город)
украина
сергей нечаев (дипломат)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. "Обучить украинских военнослужащих обращению с Taurus непросто... Как будет на самом деле, мы внимательно за этим наблюдаем. Давайте посмотрим, потому что сейчас заявления одни, действия порой расходятся с декларациями. Будем следить за конкретными делами", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, даже немецкие источники говорят о том, что для обучения азам обращения с этими немецкими ракетами требуется примерно полгода.
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в мире, россия, берлин (город), украина, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Берлин (город), Украина, Сергей Нечаев (дипломат), Вооруженные силы Украины
Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus

Посол Нечаев: Россия будет следить за действиями Германии по передаче Taurus ВСУ

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Обучить украинских военнослужащих обращению с Taurus непросто... Как будет на самом деле, мы внимательно за этим наблюдаем. Давайте посмотрим, потому что сейчас заявления одни, действия порой расходятся с декларациями. Будем следить за конкретными делами", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, даже немецкие источники говорят о том, что для обучения азам обращения с этими немецкими ракетами требуется примерно полгода.
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