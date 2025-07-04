https://ria.ru/20250704/rossija-2027306305.html

Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus

Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus - РИА Новости, 04.07.2025

Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus

Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними, заявил посол РФ в РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:06:00+03:00

2025-07-04T21:06:00+03:00

2025-07-04T21:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

берлин (город)

украина

сергей нечаев (дипломат)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930976754_0:135:1024:711_1920x0_80_0_0_61997f9038a9051b7c5ca6293b30e34b.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. "Обучить украинских военнослужащих обращению с Taurus непросто... Как будет на самом деле, мы внимательно за этим наблюдаем. Давайте посмотрим, потому что сейчас заявления одни, действия порой расходятся с декларациями. Будем следить за конкретными делами", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, даже немецкие источники говорят о том, что для обучения азам обращения с этими немецкими ракетами требуется примерно полгода.

https://ria.ru/20250613/pushkov-2022588843.html

россия

берлин (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, берлин (город), украина, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины