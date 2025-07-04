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Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus
Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus - РИА Новости, 04.07.2025
Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus
Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними, заявил посол РФ в РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:06:00+03:00
2025-07-04T21:06:00+03:00
2025-07-04T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия будет внимательно наблюдать за конкретными действиями Берлина по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. "Обучить украинских военнослужащих обращению с Taurus непросто... Как будет на самом деле, мы внимательно за этим наблюдаем. Давайте посмотрим, потому что сейчас заявления одни, действия порой расходятся с декларациями. Будем следить за конкретными делами", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, даже немецкие источники говорят о том, что для обучения азам обращения с этими немецкими ракетами требуется примерно полгода.
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в мире, россия, берлин (город), украина, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Берлин (город), Украина, Сергей Нечаев (дипломат), Вооруженные силы Украины
Россия будет следить за действиями Германии по передаче Украине Taurus
Посол Нечаев: Россия будет следить за действиями Германии по передаче Taurus ВСУ