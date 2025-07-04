https://ria.ru/20250704/rossija-2027288813.html

Россия отвергла новые санкции США против Кубы

Россия отвергла новые санкции США против Кубы - РИА Новости, 04.07.2025

Россия отвергла новые санкции США против Кубы

Россия отвергает новые санкции США в отношении Кубы, считает их абсолютно неприемлемыми и незаконными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T19:27:00+03:00

2025-07-04T19:27:00+03:00

2025-07-04T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия отвергает новые санкции США в отношении Кубы, считает их абсолютно неприемлемыми и незаконными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее американский лидер США Дональд Трамп подписал меморандум об ужесточении политики Вашингтона по отношению к Гаване, который восстанавливает и усиливает жесткий курс в отношении Кубы, действовавший в его первый президентский срок, отменяя шаги по нормализации, предпринятые при администрации бывшего главы Соединенных Штатов Джо Байдена. "Для нас категорически неприемлемы любые проявления одностороннего санкционного воздействия на суверенные независимые государства в нарушение Устава ООН, общепризнанных норм и принципов международного права. Решительно отвергаем запретительные меры в отношении Гаваны, любые элементы давления на кубинское правительство и граждан этой страны считаем абсолютно неприемлемыми и незаконными. Уверены, что, несмотря ни на какие помехи со стороны США, Куба продолжит поступательно развивать свои внешнеэкономические связи", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства. Официальный представитель МИД добавила, что Россия продолжит укреплять многопрофильное взаимодействие с Кубой в духе тесных отношений стратегического партнерства. "Будем расширять наше политическое сотрудничество, углублять практическое взаимодействие в интересах социально-экономического развития, наращивать двусторонние контакты по самому широкому спектру направлений. Уверены: санкционная политика США в отношении Кубы, как и ранее, обречена на провал", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250701/kuba-2026424371.html

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