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Россия отвергла новые санкции США против Кубы - РИА Новости, 04.07.2025
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19:27 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/rossija-2027288813.html
Россия отвергла новые санкции США против Кубы
Россия отвергла новые санкции США против Кубы - РИА Новости, 04.07.2025
Россия отвергла новые санкции США против Кубы
Россия отвергает новые санкции США в отношении Кубы, считает их абсолютно неприемлемыми и незаконными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T19:27:00+03:00
2025-07-04T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия отвергает новые санкции США в отношении Кубы, считает их абсолютно неприемлемыми и незаконными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее американский лидер США Дональд Трамп подписал меморандум об ужесточении политики Вашингтона по отношению к Гаване, который восстанавливает и усиливает жесткий курс в отношении Кубы, действовавший в его первый президентский срок, отменяя шаги по нормализации, предпринятые при администрации бывшего главы Соединенных Штатов Джо Байдена. "Для нас категорически неприемлемы любые проявления одностороннего санкционного воздействия на суверенные независимые государства в нарушение Устава ООН, общепризнанных норм и принципов международного права. Решительно отвергаем запретительные меры в отношении Гаваны, любые элементы давления на кубинское правительство и граждан этой страны считаем абсолютно неприемлемыми и незаконными. Уверены, что, несмотря ни на какие помехи со стороны США, Куба продолжит поступательно развивать свои внешнеэкономические связи", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства. Официальный представитель МИД добавила, что Россия продолжит укреплять многопрофильное взаимодействие с Кубой в духе тесных отношений стратегического партнерства. "Будем расширять наше политическое сотрудничество, углублять практическое взаимодействие в интересах социально-экономического развития, наращивать двусторонние контакты по самому широкому спектру направлений. Уверены: санкционная политика США в отношении Кубы, как и ранее, обречена на провал", - подчеркнула Захарова.
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куба, сша, россия, мария захарова, дональд трамп, джо байден, оон, в мире
Куба, США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН, В мире
Россия отвергла новые санкции США против Кубы

Захарова назвала новые санкции США против Кубы неприемлемыми и незаконными

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяВид на Гавану
Вид на Гавану - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Вид на Гавану. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Россия отвергает новые санкции США в отношении Кубы, считает их абсолютно неприемлемыми и незаконными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее американский лидер США Дональд Трамп подписал меморандум об ужесточении политики Вашингтона по отношению к Гаване, который восстанавливает и усиливает жесткий курс в отношении Кубы, действовавший в его первый президентский срок, отменяя шаги по нормализации, предпринятые при администрации бывшего главы Соединенных Штатов Джо Байдена.
"Для нас категорически неприемлемы любые проявления одностороннего санкционного воздействия на суверенные независимые государства в нарушение Устава ООН, общепризнанных норм и принципов международного права. Решительно отвергаем запретительные меры в отношении Гаваны, любые элементы давления на кубинское правительство и граждан этой страны считаем абсолютно неприемлемыми и незаконными. Уверены, что, несмотря ни на какие помехи со стороны США, Куба продолжит поступательно развивать свои внешнеэкономические связи", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства.
Официальный представитель МИД добавила, что Россия продолжит укреплять многопрофильное взаимодействие с Кубой в духе тесных отношений стратегического партнерства.
"Будем расширять наше политическое сотрудничество, углублять практическое взаимодействие в интересах социально-экономического развития, наращивать двусторонние контакты по самому широкому спектру направлений. Уверены: санкционная политика США в отношении Кубы, как и ранее, обречена на провал", - подчеркнула Захарова.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
МИД Кубы назвал преступным новое ужесточение санкций США
1 июля, 04:52
 
КубаСШАРоссияМария ЗахароваДональд ТрампДжо БайденООНВ мире
 
 
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